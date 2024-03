LIVE Sci alpino, SuperG maschile Saalbach 2024 in DIRETTA: azzurri per la sorpresa, Odermtt vuole la terza coppa. Si parte alle 11.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Saalbach (Austria), valido per le Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Penultimo appuntamento stagionale, con in palio ancora la coppetta di specialità, anche se Marco Odermatt può vantare un margine piuttosto rassicurante. Quattro azzurri al via, con grandi ambizioni.

Temperature alte e situazione al limite a Saalbach, ma la gara dovrebbe svolgersi regolarmente. Ieri non sono state fatte disputare le prove di discesa per preservare la pista, con un po’ di pioggia caduta che ha fatto mollare ancora di più un manto tutt’altro che compatto. Condizioni certamente non ideali nel salisburghese, che l’anno prossimo ai Mondiali saranno completamente diverse. Odermatt vuole mettere in bacheca la terza coppa della stagione, la seconda di specialità. Per farlo dovrà difendere 81 lunghezze di vantaggio sul padrone di casa Vincent Kriechmayr, e guadagnare un solo punto su Raphael Haaser, se quest’ultimo dovesse vincere.

In casa Italia saranno ben quattro i nostri alfieri al via. Il migliore nella graduatoria di superG è Guglielmo Bosca, che ha disputato la stagione che gli può far cambiare la carriera. ‘Gugu’ è quarto e con un buon risultato può anche puntare al podio stagionale, e sarà una delle carte migliori per i nostri colori. Manca il guizzo in questo inverno a Mattia Casse, che come spesso gli capita è stato velocissimo nella prova di discesa (secondo l’altro ieri), ma fino ad adesso non è mai riuscito ad alzare il livello in gara. Dominik Paris non trova gli spazi a lui preferiti, con ‘Domme’ che sarà da seguire di più nella discesa che chiuderà la stagione. Curiosità poi per vedere al via Max Perathoner, campione del mondo junior e ultimo a partire, anche se aspettarsi qualcosa da lui sarebbe sbagliato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Saalbach (Austria), valido per le Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gara che funge anche da Test Event per quel che sarà la manifestazione iridata dell’anno prossimo sulle nevi salisburghesi. L’Italia ci prova per togliersi soddisfazioni in questo ultimo weekend stagionale, si parte alle 11.30. Buon divertimento e buono sci a tutti!