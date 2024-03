LIVE Arnaldi-Bublik, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca il successo per una nuova svolta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Alexander Bublik, valevole per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami 2024. Primo incontro tra l’azzurro e il kazako sul circuito ATP, con in premio per il vincitore ai sedicesimi uno tra Tsitsipas e Shapovalov.

Solidità e quadratura contro estro e imprevedibilità. Si potrebbe riassumere così la sfida che ci apprestiamo a vivere a Miami. Prima di tutto però attenzione alle previsioni meteo, che sono tutt’altro che rosee; dovunque si guardi la possibilità di piogge e temporali supera il 50%, quindi sarà assolutamente un fattore da tenere in considerazione. Matteo Arnaldi, dopo una grande seconda parte d’annata culminata con il successo in Davis giocando da singolarista titolare, è leggermente più in difficoltà in questo 2024. Il ventitreenne italiano non vince infatti due partite consecutive da inizio gennaio, con alcune sconfitte inattese come quelle arrivate contro gli australiani Hijikata e Purcell.

Nell’ultimo periodo però l’azzurro sembra essere in ripresa, e alle vittorie convincenti contro Fritz, Van Assche e Fils (transalpino asfaltato all’esordio in Florida con un secco 6-3 6-4) si sono alternate battute d’arresto con Shelton e Alcaraz, strappando però un set ad entrambi e lasciando il campo con una buonissima prestazione, soprattutto contro lo spagnolo a Indian Wells. Alexander Bublik, attualmente al n.18 del ranking ATP, sta al contrario vivendo un anno iniziato con il piede giusto, e dopo la brutta sconfitta a Melbourne al primo turno è arrivato subito il titolo 250 a Montpellier, dove il kazako ha sempre, in tutte le partite, vinto in rimonta. Il classe 1997 all’esordio a Miami si è sbarazzato senza patemi del promettente cinese Juncheng Shang, lasciandogli appena cinque game, dopo aver salutato Indian Wells al secondo turno per mano di De Minaur. Una partita dal pronostico aperto, che l’azzurro può giocarsi alla pari per regalarsi una nuova svolta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Alexander Bublik, valevole per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami 2024. La partita tra l’azzurro e il kazako è la terza a partire dalle 11.00 locali (le 16.00 italiane) sul campo 5. Giornata che verrà aperta dall’intrigante Humbert-Van de Zandschulp, e poi proseguirà con la sfida tra il teutonico Koepfer e l’argentino Baez. Ovviamente uno sguardo sarà sempre verso il cielo e se il meteo permetterà di giocare. Buon divertimento e buon tennis a tutti!