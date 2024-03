LIVE E3 Saxo Classic 2024 in DIRETTA: scontro stellare tra Van der Poel e Van Aert

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2024. Si entra nel vivo delle Classiche del Nord con la prima vera sfida sui muri. Da Harelbeke ad Harelbeke lungo un percorso di 207.6 km i corridori si daranno battaglia per la sessantaseiesima edizione della E3 Saxo Classic, un vero e proprio test in vista del Giro delle Fiandre.

Il tracciato è come sempre durissimo, con un totale di 17 muri. L’ultimo, il Tiegemberg, è posto a 21 km dall’arrivo mentre il più duro è senza dubbio il Paterberg: si tratta di 400 metri al 12.9% di pendenza media con picchi al 20.3%. Questa asperità è posta a 44 km dal traguardo ed è collocata nel vivo della corsa e potrebbe essere il trampolino di lancio per l’attacco decisivo.

Quella odierna sarà la prima sfida stagionale tra Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, alla prima gara insieme nel 2024. Il belga è il campione in carica di questa corsa e vorrà provare a ripetersi forte di un’ottima condizione fisica. Per l’olandese si tratta della seconda gara stagionale dopo la Milano-Sanremo. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha dimostrato una buona gamba nel corso della Classicissima, dove era impegnato anche in dei giochi di squadra. Quest’oggi invece sarà totalmente libero.

Non mancheranno però le sorprese con Mads Pedersen, Matej Mohoric ed Alberto Bettiol, che non partiranno battuti. L’azzurro è reduce dalla vittoria alla Milano-Torino e dal quinto posto nella Milano-Sanremo, risultati che hanno dimostrato una gamba sopraffina per il vincitore del Giro delle Fiandre del 2019.

La E3 Saxo Classic 2024 inizierà alle 11.45. L’evento sarà visibile su Eurosport 1 a partire dalle 14.25 ed in streaming su Discovery Plus, con il collegamento che inizierà alle 14.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della E3 Saxo Classic 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!