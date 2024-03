LIVE Cobolli-Norrie, ATP Miami 2024 in DIRETTA: vincere per fare un salto di qualità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP Masters 1000 di Miami tra Flavio Cobolli e Cameron Norrie.

La partita si articolerà (se le previsioni ne consentiranno lo svolgimento) come 5° match sul Campo 1. L’azzurro arriva forte del best ranking e della prima vittoria in un torneo di questa caratura, in rimonta contro Nishioka, lui che deve ancora vincere un match ormai solo nella categoria ATP 500. La crescita del romano negli ultimi 6 mesi è stata evidente e prorompente, ma l’appetito vien mangiando e l’occasione di un 3° turno da 50 punti è ghiotta. Permetterebbe all’azzurro di mettere pressoché in ghiaccio la presenza nei 1000 di Madrid e Roma, quest’ultimo di casa. Basterà restare nella top 70 (circa) per riuscirci. Vincendo scavalcherebbe Sonego portandosi virtualmente al n. 57 della classifica, migliorando ulteriormente il suo best ranking.

Le motivazioni sono al massimo livello, e Flavio potrà giocare “liberato” dalla nuova dimensione tennistiche che ormai ha acquisito. Di fronte, un cagnaccio come Cameron Norrie, testa di serie numero 30 del tabellone di Miami e che fa il suo esordio nel torneo. Seppur in netta discesa, il britannico di origine neozelandese mantiene pur sempre quella cattiveria agonistica e, soprattutto, quel tennis mancino che tanta noia può dare. Ultimamente, il britannico ha perso contro Monfils dopo oltre 3 ore di gioco a Indian Wells, dopo aver battuto Lorenzo Sonego al 2° turno. Gli ottavi agli Australian Open e la semifinale a Rio i migliori risultati in questo 2024 per lui.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Norrie, che prenderà il via come 5° sul campo 1 dopo Hunter-Navarro; Vekic-Alexandrova; Potapova-Collins e Paul-Damm.