LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: trasferta complicatissima a Belgrado

Il programma del match – La presentazione della sfida

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stella Rossa-Virtus Bologna, trentunesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Le V-nere chiudono la settimana del doppio turno con la seconda sfida in trasferta, dove cercheranno di rialzare la testa ed interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive – l’ultimo successo risale a quasi un mese fa contro il Valencia.

I bianconeri devono vincere per il morale ma anche per la classifica, con i bolognesi che si trovano attualmente al settimo posto con 17-13 di record. Nel primo impegno settimanale Belinelli e compagni sono usciti sconfitti dallo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri (96-81), dove non sono bastati i 19 punti di Tornike Shengelia ed i 15 di Rihards Lomazs ad evitare il ko che ha fatto scivolare in graduatoria gli emiliani. Serve una reazione da parte degli uomini di coach Luca Banchi, per non perdere ulteriore terreno a poche giornate dal termine della regular season.

La Stella Rossa non ha più nulla a cui puntare in stagione, con i biancorossi che si trovano in sedicesima posizione con 10-20 di score dopo trenta turni disputati. Milos Teodosic si ritrova nuovamente di fronte il suo passato, con l’ex Olimpia Milano Nemanja Nedovic pronto a guidare la compagine balcanica verso un successo che manca da fine gennaio (82-64 contro il Valencia) dal quale sono seguite sei ko consecutivi.

Palla a due che verrà alzata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 19:00.