LIVE Camila Giorgi-Swiatek, WTA Miami 2024 in DIRETTA: serve l’impresa della vita contro la n.1 al mondo

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Camila Giorgi e Iga Swiatek, partita del secondo turno del WTA 1000 di Miami 2024. Match di cartello per la tennista marchigiana, che è chiamata ad una sfida impossibile: Giorgi affronterà Iga Swiatek, numero 1 del mondo e dominatrice del circuito WTA nelle ultime stagioni.

Ad Indian Wells Giorgi è tornata in campo dopo un stop di oltre 1 mese. In California la tennista azzurra ha raggiunto il secondo turno: l’italiana all’esordio ha sconfitto Katie Boulter, arrendendosi poi a Linda Noskova. Qui a Miami Giorgi ha sconfitto nettamente Magdalena Frech, la quale ha conquistato in totale 6 game (6-4, 6-2).

Per Swiatek quello odierno sarà l’esordio stagionale in Florida. La numero 1 del mondo è reduce dal successo ad Indian Wells, dove ha concesso in totale 21 game (in 6 partite) senza mai perdere un set. In questo 2024 la polacca ha già vinto due WTA 1000, essendosi imposta anche nel torneo di Doha. Ad impreziosire il suo avvio di stagione sono le semifinali a Dubai, mentre stona l’uscita al quarto turno agli Australian Open.

Quello odierno è il terzo incontro ufficiale tra le due giocatrici. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 con Giorgi che ha vinto il primo scontro agli Australian Open del 2019. Swiatek si è poi vendicata due anni più tardi sempre nello Slam australiano.

L'evento è il quarto in programma dalle 17.00 sul campo centrale, ma non inizierà prima della mezzanotte italiana.