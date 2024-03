A che ora la MotoGP oggi in tv, GP Portogallo 2024: programma prove libere, streaming, guida Sky e TV8

Oggi, venerdì 22 marzo, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul circuito di Portimao, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche, della Sprint Race e della gara domenicale.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 11.45 E 16.00

Nulla potrà essere lasciato al caso e ogni minuto delle sessioni dovrà essere sfruttato per valorizzare il pacchetto a disposizione. La Ducati si presenta a questo secondo atto in MotoGP con la consapevolezza di aver fatto tutto giusto nel corso della prima uscita in Qatar. Francesco Bagnaia, in sella alla nuova GP24, ha fatto vedere chi comanda nel GP e ha tutte le intenzioni di confermarsi in questa sede.

Pecco dovrà guardarsi, in primis, dallo spagnolo Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, vincitore della Sprint di Lusail, si è confermato il rivale più qualificato, ma attenzione che sul layout portoghese altri nomi potrebbero venir fuori. Si pensi in particolare all’altro iberico Marc Marquez, capace di interpretare come pochi la pista in questione e potendo sfruttare la Ducati del Team Gresini.

Il venerdì del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Motomondiale 2024, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Portimao.

CALENDARIO GP PORTOGALLO MOTOGP OGGI

Venerdì 22 marzo (orari italiani)

Ore 09.30-09.45, MotoE, Prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 10.00-10.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.45-12.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.35-13.50, MotoE, Prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 14.15-14.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.05-15.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.00-17.00, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.00-18.10, MotoE, Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 18.20-18.30, MotoE, Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv in esclusiva e a pagamento del programma del venerdì del GP di Portimao. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8 delle prove libere.

Diretta streaming: L’appuntamento lusitano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Non ci sarà la copertura su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Venerdì 22 marzo

Non è prevista la copertura della prima giornata di prove libere