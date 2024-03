LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in pianura dopo tante ascese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Catalogna 2024. 167.3 km da Altafulla a Viladecans che presenteranno nuovamente tante asperità fino all’arrivo stavolta pianeggiante. Occasione da non perdere per i passisti resistenti e per gli attaccanti dopo giorni di Pogacar show e dopo lo sprint di ieri.

Partenza ed arrivo inedite per la storica gara iberica, e quindi tappa che potrà riservare delle sorprese. Primi 50 km con un continuo saliscendi che porterà il gruppo verso Coll de les Ventoses (7,8 km al 4,3%). Dalla sommità del GPM di seconda categoria la strada tenderà a scendere per circa 40 km per poi offrire l’Alt de la Creu d’Aragal, altro GPM di seconda categoria che misura 6,4 km con pendenza media del 5,9%. Ultimi 30 km che sono praticamente una picchiata verso l’arrivo di Viladecans.

Frazione interessante che non dovrebbe interessare in prima persona gli uomini di classifica, visto il tappone che dovranno affrontare il giorno successivo. Possibile che arrivi una fuga ben assortita con corridori che stazionano oltre la ventesima posizione. In caso contrario occhi puntati sul fenomeno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che anche in discesa non è secondo a nessuno, ed attenzione al francese Lenny Martinez (Groupama-FDJ). Transalpino a caccia di un posto sul podio come l’australiano Chris Harper (Team Jayco Alula), lo spagnolo Enric Mas (Team Movistar) e l’americano Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike).

La quinta tappa del Giro di Catalogna inizierà alle 13.35. Sarà possibile seguire la frazione in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto a partire dalle 14.00.