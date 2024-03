LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: in palio l’accesso diretto in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per l’undicesimo incontro del round robin dei Mondiali di curling femminile 2024. L’Italia sta incantando in questa rassegna continentale e oggi vuole concludere l’opera trovando l’accesso diretto alle semifinali.

Le azzurre stanno battendo record su record e nei primi 10 match di questo Mondiale hanno ottenuto addirittura 9 vittorie. Constantini e compagne occupano al momento la seconda posizione in classifica, alle spalle solo del Canada, unica formazione ancora imbattuta. La formula del torneo prevede che solo le prime due classificate al termine del round robin strapperanno il pass diretto per le semifinali, le formazioni dal terzo al sesto posto si giocheranno i restanti due posti ai play-off. La Svizzera ha ottenuto una vittoria in meno dell’Italia, di conseguenza quello odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto decisivo per il passaggio del turno. Le azzurre lo scorso anno si sono dovute accontentare della quinta piazza, 12 mesi fa il match contro la Svezia le ha tenute fuori dalla lotta per la medaglia, quest’anno il podio è l’obiettivo! Non sarà sicuramente un match facile, bisogna ricordarsi che la Svizzera è la campionessa iridata in carica. L’Italia tornerà in campo questa sera alle 23:00 contro il Giappone, sarà una giornata ricca di emozioni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per l’undicesimo incontro del round robin dei Mondiali di curling femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 13:00!