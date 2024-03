Arnaldi-Bublik oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, canale, streaming

Dopo il brillante esordio contro il francese Arthur Fils, Matteo Arnaldi torna in campo nel Masters 1000 di Miami ed il ligure sarà protagonista di una delle sfide più interessanti del secondo turno sul cemento della Florida, visto che affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 18 della classifica mondiale.

Davvero un’ottima prestazione quella di Arnaldi contro Fils. In uno scontro tra giovani è stato l’azzurro a spuntarla in maniera molto netta con il punteggio di 6-3 6-4. Il ligure aveva raggiunto il secondo turno anche ad Indian Wells, ma si è dovuto poi fermare contro Carlos Alcaraz, vincendo il primo set e poi crollando nei restanti due.

Bublik si è fermato al terzo turno ad Indian Wells, venendo battuto dall’australiano Alex De Minaur. Il kazako partirà con i favori del pronostico contro Arnaldi, ma sicuramente l’azzurro ha le possibilità di fare suo il match e non parte certamente battuto.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Matteo Arnaldi-Alexander Bublik, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dipende dalla contemporaneità degli altri match) e Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-BUBLIK ATP MIAMI 2024

Venerdì 22 Marzo 2024 – Campo 5

3° Match: Matteo Arnaldi-Alexander Bublik

In precedenza dalle 16.00 di venerdì 22 marzo

Humbert-Van de Zandschulp

Koepfer-Baez

PROGRAMMA ARNALDI-BUBLIK ATP MIAMI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dipende dalla contemporaneità dei match degli italiani) e Sky Sport Plus (se si dispone nell’abbonamento).

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport