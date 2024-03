LIVE MotoGP, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: alle 11.45 le prove libere, attesa per Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì di Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto sul meraviglioso circuito dell’Algarve per la prima sessione di prove libere mattutina e soprattutto per le pre-qualifiche pomeridiane, che promuoveranno 10 piloti direttamente in Q2.

L’uomo da battere non può che essere Francesco Bagnaia, reduce da due titoli iridati consecutivi e autore di una doppietta vincente tra sprint e gara nel 2023 sul tracciato lusitano. Pecco, leader della generale grazie al successo nel GP inaugurale in Qatar, dovrà però partire bene sin dal venerdì per non dover rincorrere e per giocarsi subito la prima posizione nella manche breve del sabato.

Gli avversari infatti non stanno a guardare e si preannunciano particolarmente agguerriti anche a Portimao, tra cui spiccano su tutti gli altri ducatisti Jorge Martin, Enea Bastianini e Marc Marquez oltre ai vari piloti Aprilia e alle KTM di Brad Binder e del fenomenale rookie spagnolo Pedro Acosta. Outsider da non sottovalutare le Ducati di Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Alex Marquez.

Si comincia alle ore 11.45 italiane (in Portogallo sono indietro di un’ora rispetto al Bel Paese) con il semaforo verde della FP1, mentre la sessione di pre-qualifiche scatterà più tardi nel pomeriggio alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni odierni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!