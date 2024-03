LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Fenerbahce, match valido per la trentunesima giornata della regular season di Eurolega. Ennesimo match da dentro o fuori per la squadra di Ettore Messina nella corsa ai play-in.

E’ un Olimpia Milano con sette vite quella della regular season di Eurolega di questa stagione. Dopo la sconfitta in casa del Baskonia che sembrava aver messo fine alle speranze meneghine di accedere ai play-in la squadra di coach Ettore Messina si è resa protagonista di una splendida vittoria sul parquet del Monaco martedì sera che ha rimesso di nuovo tutto in discussione. 13-17 il record attuale di Milano che si traduce in un dodicesimo posto in classifica.

Al “Forum” l’Olimpia dovrà però vedersela con un Fenerbachce reduce da uno straordinario momento di forma. La compagine turca di coach Sarunas Jasikevicius è infatti reduce da una striscia di ben undici vittorie consecutive tra campionato, Eurolega e Coppa di Turchia. Il Fener occupa il terzo posto della classifica di Eurolega con un record di 19-11, alla pari con Panathinaikos e Monaco.

Palla a due prevista per le ore 20.30 al "Mediolanum Forum" di Assago.