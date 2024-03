LIVE Sci alpino, SuperG femminile Saalbach 2024 in DIRETTA: Brignone seconda, festeggiano Ledecka e Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.51 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Alle 11.30 inizierà il superG maschile. Un saluto sportivo.

10.50 La graduatoria generale:

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1716

2 BRIGNONE Federica ITA 1552

3 SHIFFRIN Mikaela USA 1409

4 HECTOR Sara SWE 922

5 HUETTER Cornelia AUT 813

6 VLHOVA Petra SVK 802

7 GOGGIA Sofia ITA 792

8 GISIN Michelle SUI 749

9 BASSINO Marta ITA 739

10 VENIER Stephanie AUT 681

10.48 La classifica finale della Coppa del Mondo di superG:

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 576

2 BRIGNONE Federica ITA 546

3 HUETTER Cornelia AUT 516

4 VENIER Stephanie AUT 380

5 LIE Kajsa Vickhoff NOR 337

6 LEDECKA Ester CZE 287

7 PUCHNER Mirjam AUT 278

8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 247

9 BASSINO Marta ITA 244

10 GOGGIA Sofia ITA 237

10.47 Quarta vittoria in carriera per Ledecka, già campionessa olimpica di superG nel 2018. Stiamo parlando di una leggenda dello sport mondiale, perché è una fuoriclasse anche del parallelo di snowboard…

10.45 La classifica finale del superG femminile:

Ester Ledecka (Repubblica Ceca) 1’15″94 Federica Brignone (Italia) +0.28 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +0.30 Stephanie Venier (Austria) +0.35 Cornelia Huetter (Austria) +0.43 Kira Weidle (Germania) +0.45 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.52 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.53 Marta Bassino (Italia) +0.80 Ariane Raedler (Austria) +0.82

10.43 Jasmina Suter ultima a 1.70 La gara finisce qui.

10.41 La svizzera Michelle Gisin è 13ma a 1.03. Manca ora solo l’elvetica Jasmina Suter.

10.39 La bosniaca si inclina in una curva verso destra e scivola. Fuori.

10.38 Attenzione alla bosniaca Elvedina Muzaferija, ha 0.15 di vantaggio al primo intermedio!

10.37 L’austriaca Ariane Raedler è decima a 0.82. Mancano solo tre atlete.

10.35 Affinché Federica Brignone vincesse la Coppa del Mondo di superG con il secondo posto, Lara Gut-Behrami sarebbe dovuta finire fuori dalla zona punti (quindi fuori dalla top15). Invece l’elvetica è settima. Le è bastato fare il compitino, aveva un vantaggio troppo importante in classifica.

10.35 Robinson 15ma a 1.66.

10.34 Robinson è dietro di appena 0.03 al primo intermedio. Al secondo cresce a 0.62 il divario: nulla da fare.

10.33 L’austriaca Christina Ager è 14ma a 1.26. Adesso forse l’ultima insidia per Ledecka: la neozelandese Alice Robinson.

10.31 Federica Brignone ha pennellato le curve della parte bassa, tuttavia si è rivelato decisivo il distacco accumulato tra secondo e terzo intermedio, quando era salito a 36 centesimi. Su una pista così semplice, il podio è un grande risultato. Ledecka ormai ad un passo dalla quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in superG. A queste si aggiunge il titolo olimpico del 2018.

10.30 SECONDA! Federica Brignone chiude a 28 centesimi da Ledecka. Altra grandissima gara per l’azzurra: non basta però per la Coppa del Mondo di superG, che va a Lara Gut-Behrami.

10.28 Al primo intermedio Brignone è dietro di 0.02, al secondo di 0.15.

10.28 Che fortuna qui Gut-Behrami: Mowinckel è settima a 0.53, appena 1 centesimo alle spalle della svizzera…Vediamo ora Federica Brignone.

10.27 Parte fortissimo Mowinckel, stesso tempo di Ledecka al primo rilevamento, al secondo accusa 0.08.

10.26 Anche Venier davanti a Gut-Behrami: è terza a 35 centesimi da Ledecka. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel.

10.25 Venier al secondo intermedio paga 0.14 da Ledecka.

10.24 Ottima parte finale per Lie, è seconda a 3 decimi da Ledecka. La pista sta tenendo meglio del previsto. Gut-Behrami adesso è quinta, servirebbe che la superino altre sei atlete e che Brignone vinca. Fantasci, ma mai dire mai…Tocca all’austriaca Stephanie Venier.

10.23 Alto il tempo di Lie, 0.36 di ritardo al secondo rilevamento.

10.23 Huetter comunque è già dietro Gut-Behrami in classifica. Partita la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

10.22 Huetter è seconda a 43 centesimi da Ledecka dopo aver impattato con il braccio destro contro una porta. L’austriaca ha sradicato il palo, ma si è salvata. All’arrivo si tocca la spalla destra.

10.21 Huetter avanti di 0.04 al primo intermedio e dietro di 0.16 al secondo.

10.20 Miradoli chiude sesta a 98 centesimi, alle spalle di Laura Pirovano che è quinta a 0.83. Tocca all’austriaca Cornelia Huetter, che si gioca le residue chance di vincere la Coppa del Mondo di specialità.

10.18 Tocca alla francese Romane Miradoli. Intanto Marta Bassino è già fuori dal podio: quarta a 8 decimi da Ledecka. Ripetiamo: non era la pista per la piemontese, come non lo sarà per Federica Brignone.

10.18 Gut-Behrami terza a 52 centesimi. La svizzera mette in cassaforte la Coppa del Mondo di superG, improbabile che esca dalle 10.

10.17 Gut-Behrami in vantaggio di 0.09 al primo intermedio, ma paga 0.25 al secondo.

10.16 PAZZESCA LEDECKA! Vola in testa con 45 centesimi su Weidle! La campionessa olimpica del 2018 potrebbe aver pescato il jolly…Ora Lara Gut-Behrami.

10.15 Fa il vuoto Ledecka! 3 decimi di vantaggio al terzo intermedio.

10.15 Partita la ceca Ester Ledecka. 0.16 di ritardo al primo parziale, 0.06 al secondo.

10.14 Bassino è stata la migliore nei curvoni da gigante della parte finale e chiude seconda a 35 centesimi. Potrebbe anche essere una prova da podio. Weidle è difficile da battere, la pista continua a rovinarsi.

10.13 Bassino accusa 0.16 al primo intermedio, 0.43 al secondo. Purtroppo non è una sorpresa.

10.12 Puchner va letteralmente a spasso nei curvoni finali, perde la linea ideale e chiude quarta a 0.79. Tocca a Marta Bassino. Non è la sua pista, vedremo se saprà stupirci.

10.11 Puchner a sorpresa paga subito 0.14 al primo intermedio, ma stesso tempo di Weidle al secondo.

10.10 Macuga terza a 71 centesimi. La pista è già tanto segnata. Dispiace perché Melesi e Pirovano non hanno sfruttato una grandissima occasione. Ora l’austriaca Mirjam Puchner, che potrebbe anche fare la differenza su questo tracciato.

10.09 Macuga transita al primo intermedio in ritardo di 0.06, al secondo il divario lievita a 0.17.

10.08 Si porta al comando Weidle con 0.38 su Pirovano, non è una sorpresa. Attenzione ora all’emergente americana Lauren Macuga.

10.07 Weidle ha 0.04 di vantaggio al primo rilevamento e stesso tempo di Pirovano al secondo.

10.06 Pirovano al comando con 0.84 su Melesi, ma non ha convinto fino in fondo, con due evidenti errori nei curvoni conclusivi. Tocca alla tedesca Kira Weidle, che su questa pista potrebbe esaltarsi: è una delle migliori scivolatrici.

10.05 0.24 di vantaggio per Pirovano al primo intermedio, 0.89 al secondo.

10.04 Si riparte tra un minuto con Laura Pirovano. Più la vediamo e più questa pista non ci piace: sembra da Coppa Europa più che da finale di Coppa del Mondo.

10.03 Gara chiaramente interrotta, ora servirà mettere a posto la porta ‘tranciata’ dal passaggio di Gauche.

10.02 Gauche aveva 25 centesimi di vantaggio, poi è uscita dopo essersi sbilanciata su un salto. La francese, dopo una spaccata volante, è finita in mezzo ad una porta ed è caduta. Nessuna conseguenza per lei.

10.02 I primi 50 secondi sono davvero molto semplici, qualche curva in più nel finale. Il pendio è davvero piatto, non sembra una pista adatta a Brignone e Bassino, ma ad atlete che sanno far correre gli sci. Ora parte la francese Laura Gauche.

10.01 Troppe sbavature nella parte alta per Melesi, chiude in 1’17″61.

10.00 Iniziato il superG femminile di Saalbach! In pista Roberta Melesi.

9.59 Roberta Melesi pronta al cancelletto di partenza.

9.56 La neve primaverile piace molto a Federica Brignone, ma quanto si rovinerà la pista? Il 15 non è un buon pettorale.

9.54 Chissà che oggi non possa essere la volta buona per vedere finalmente Laura Pirovano sul podio. Sarebbe una grande iniezione di fiducia verso la prossima stagione.

9.51 Non dimentichiamoci che in lizza per la coppa di specialità c’è anche l’austriaca Cornelia Huetter, più vicina a Gut-Behrami (-69) rispetto a Federica Brignone.

9.49 Federica Brignone quest’anno ha ottenuto due vittorie e un secondo posto in superG. In classifica paga il doppio passaggio a vuoto a gennaio: dodicesima ad Altenmarkt-Zauchensee e nona a Cortina d’Ampezzo.

9.47 Nei sette superG disputati nella stagione in corso, Lara Gut-Behrami non ha mai fatto peggio di sesta quando è arrivata al traguardo. Una volta però è uscita (in Val d’Isere).

9.45 Queste le due combinazioni per l’azzurra:

Vince, Cornelia Huetter finisce alle sue spalle e Lara Gut-Behrami non arriva tra le prime dieci.

Arriva seconda, Cornelia Huetter finisce alle sue spalle e Lara Gut-Behrami non arriva tra le prime quindici.

9.44 Federica Brignone proverà a vincere la Coppa del Mondo di superG. E’ difficilissimo, ma la matematica concede ancora un’opportunità.

9.42 Oggi i pettorali bassi potrebbero avere un vantaggio, perché il manto della pista potrebbe segnarsi rapidamente. Una grande occasione per Melesi e Pirovano, mentre non è stata fortunata Federica Brignone col 15.

9.41 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Roberta Melesi, 3 Laura Pirovano, 7 Marta Bassino, 15 Federica Brignone.

9.39 Il superG è stato tracciato da Thomas Rødset, allenatore della Norvegia.

9.37 I pettorali di partenza:

1 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

4 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

5 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

17 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile di Saalbach.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del superG femminile in programma a Saalbach (Austria), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Saranno quattro le azzurre al via: Roberta Melesi con l’1, Laura Pirovano col 3, Marta Bassino col 7 e Federica Brignone col 15. Saranno 21 le atlete al via, con 10 Paesi rappresentati.

Sono tre le atlete ancora in corsa per la Coppa del Mondo di specialità: comanda l’elvetica Lara Gut-Behrami con 540 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 471, a -69, ed all’azzurra Federica Brignone, terza a quota 466, a -74.

Federica Brignone conquista la Coppa del Mondo di specialità se vince, Cornelia Huetter finisce alle sue spalle e Lara Gut-Behrami non arriva tra le prime dieci, oppure se arriva seconda, Cornelia Huetter finisce alle sue spalle e Lara Gut-Behrami non arriva tra le prime quindici.

Il superG femminile in programma a Saalbach, in Austria, valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 10.00: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 09.30.