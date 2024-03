LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2024 in DIRETTA: incertezza nel libero femminile. Joos per risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Guignard/Fabbri a caccia del podio, i favoriti della danza – Le favorite della gara femminile – I favoriti della gara maschile – I favoriti della gara delle Coppie di Artistico – I favoriti della gara maschile – La cronaca dello short program femminile – La cronaca dello short program delle coppie di artistico – La cronaca dello short program maschile – La cronaca del programma libero delle coppie di artistico

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che prosegue con il programma libero della gara femminile. Si assegna il secondo titolo mondiale, quello dell’individuale femminile con grande incertezza perchè ci sono quattro pretendenti più o meno sulla stessa linea e una resterà addirittura giù dal podio.

Kaori Sakamoto costretta ad inseguire. La fuoriclasse giapponese si è infatti accomodata al quarto posto nello short program individuale femminile. Un risultato inaspettato per la detentrice del titolo iridato che, in una gara in cui le prime quattro sono riuscite ad attestarsi sopra i 70 punti, ha commesso una sbavatura nell’atterraggio del triplo lutz singolo, lasciando così qualcosa sul piatto. Completando poi il doppio axel e la catena triplo flip/triplo toeloop la nativa di Kobe ha raccolto 73.29 (37.71, 35.58), sfiorando la top 3 per una manciata di centesimi. La statunitense Isabeu Levito si è infatti accomodata in seconda posizione con 73.73 (38.86, 34.87) imbastendo un layout con il triplo lutz (chiamato con filo d’ingresso non marcato) combinato con il triplo toeloop, il triplo flip e il doppio axel. Benissimo poi anche una ritrovata Haein Lee, sul gradino più basso del podio con 73.55 (40.30+33.35). Da menzionare anche le connazionali Young You e Chaeyong Kim, rispettivamente quinta e sesta.

In testa con margine spicca invece la belga Loena Hendrickx che, per l’occasione, ha registrato il nuovo record personale guadagnando 76.98 (41.20+35.78) grazie a una performance senza errori (triplo flip/triplo toeloop, doppio axel, triplo lutz), valutata con un GOE significativo in tutti gli elementi. Delude invece Anastasiia Gubanova. La georgiana, a causa di un passaggio a vuoto nella combinazione, si è dovuta accontentare addirittura del ventesimo posto con 58.66 (27.79+30.87).

Al via del programma libero ci sarà anche l’unica azzurra in gara, Sarina Joos, la quale al debutto assoluto in campo iridato ha centrato la qualificazione al libero piazzandosi al diciannovesimo posto provvisorio sfiorando i 60 punti con 59.39 (40.94, 28.45), punteggio maturato grazie alla realizzazione della combinazione triplo flip/triplo toeloop (chiamato sottoruotato), del doppio axel e del triplo lutz. Un esordio molto importante per l’allieva di Lorenzo Magri che adesso potrà disputare un libero in leggerezza chiudendo una stagione dai contorni importanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che prosegue con il programma libero della gara femminile: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 23.00 con il primo gruppo di lavoro. Buon divertimento!