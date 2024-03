LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: gli azzurrini non possono sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Lettonia, sfida valida per la sesta giornata del girone A di qualificazione agli Europei Under21 di calcio. Gli azzurrini di Carmine Nunziata non possono sbagliare, e hanno assolutamente bisogno della vittoria per mantenere la testa del girone e condurre la barca alla prossima manifestazione continentale.

Proseguono le qualificazioni ai prossimi Europei Under21 per l’Italia, e il tutto inizia ad entrare più che mai nel vivo. Gli azzurrini guidano la classifica del proprio girone con 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi ottenuti nelle precedenti 5 partite. La Lettonia, invece, si issa a quota 7 in virtù di 2 successi, un pari e due sconfitte. Un girone che si sta rivelando assai equilibrato e molto più difficile del previsto, con Irlanda a 10 e Norvegia a 9 punti che insidiano il primato della nostra nazionale, che deve continuare a correre e non può accontentarsi di nessun risultato se non del bottino pieno. All’andata in casa dei lettoni l’Under 21 ha ottenuto soltanto uno 0-0, dopo una prestazione in cui i nostri furono incartati alla grande dai padroni di casa.

Qualche problemino di formazione per il CT Carmine Nunziata, che in questi giorni ha visto lasciare il ritiro ai due romanisti Bove e Baldanzi. Centrocampo però che si annuncia di altissima qualità, con Cesare Casadei, Tommaso Fabbian e Cher Ndour che dovrebbero andare a comporre un terzetto da leccarsi i baffi. Il primo gioca al Chelsea, il secondo è una delle rivelazioni del Bologna di Thiago Motta e il terzo è uno dei talenti più in voga del PSG, un reparto che dovrebbe farci dormire sogni tranquilli per i prossimi anni. In porta confermato Desplanches, con Coppola e Calafiori a guidare il reparto arretrato.

PROBABILI FORMAZIONI di Italia-Lettonia Under 21

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Ndour, Casadei, Fabbian; Luis Hasa; Colombo, Gnonto. CT: Carmine Nunziata.

LETTONIA U21 (4-4-2): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Anmanis, Melniks, Melkis; Lizunovs, Vapne. CT: Aleksandrs Basovs.

Partita: Italia-Lettonia Under 21

Evento: qualificazione Europei Under 21, Dino Manuzzi – Cesena

Data: 22/03/2024

Ore: 18.15

Dove vederla: RaiDue HD e Rai Play

Si gioca al Dino Manuzzi di Cesena, con il fischio d'inizio in programma alle 18.15.