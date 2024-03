LIVE Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi in DIRETTA: possibili colpi di mano a Brisighella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2024, con partenza e arrivo a Brisighella! Frazione abbastanza mossa, che potrebbe venire incontro ai cacciatori di tappe che si ritrovano un po’ più lontani in classifica generale per prendersi così una vittoria di prestigio. Ma anche chi punta al successo finale potrà sfruttare i tanti chilometri in salita per un colpo di mano.

Frazione che si snoda attorno a due circuiti. Il primo è di 36,7 chilometri complessivi, da affrontare per tre volte. La difficoltà altimetrica è la salita del Monticino subito dopo la linea del traguardo: sono 2700 metri al 6%, ma con pendenze che toccano anche il 9% dubito dopo il primo chilometro di salita. Gli ultimi 700 metri spianano e potranno far respirare il gruppo.

Dopo aver percorso i tre giri previsti, si entra in un altro circuito un po’ più lungo, di 42 chilometri, rimanendo sempre sulle strade di Brisighella. Si ripassa sul Monticino, ma sia prima che dopo ci sarà da affrontare il Valico di Rio Chiè, 1000 metri all’8% ma con la seconda metà di salita con pendenze sul 10%. La seconda ascesa termina a poco più di 5 chilometri dal traguardo, il finale è di nuovo verso l’alto con uno strappetto finale ai -400 metri.

La quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali inizierà alle ore 12.15 dal chilometro zero: OA Sport seguirà la gara con la consueta DIRETTA LIVE per non farvi perdere nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!