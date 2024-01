LIVE Tournée 4 Trampolini 2024, Bischofshofen in DIRETTA: si decide tutto tra Kobayashi e Wellinger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Bischofshoen, in Austria. Si chiude con un finale carico di suspance una bellissima edizione, la 72esima della storica competizione itinerante di salto con gli sci. Sono 50 i protagonisti del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di oggi, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

La Tournèe dei quattro trampolini 2023-24 giunge al proprio epilogo. Come da tradizione, la prova conclusiva si disputerà a Bischofshofen (Austria), unica località a non aver mai cambiato la propria collocazione nell’ordine delle tappe. Fungerà pertanto da palcoscenico dell’atto finale per la settantunesima volta, poiché nella IV edizione dovette rinunciare a causa della scarsità di neve. Il Paul-Außerleitner-Schanze è stato completato nel 1947 e, nonostante le modifiche strutturali apportate nel 1982, nel 1991 e nel 2003, è rimasto fedele alle curiose caratteristiche originarie. Non è dotato di grande pendenza e, allo scopo di fornire la corretta velocità di stacco agli atleti, l’inrun è insolitamente lunga, così come la zona quasi pianeggiante in prossimità del dente. Queste peculiarità uniche fanno sì che per i saltatori sia molto complicato trovare il giusto timing.

E’ battaglia totale a due per la conquista dell’Aquila d’Oro, il giapponese Ryoyu Kobayashi, che guida la classifica grazie al triplo secondo posto ottenuto a Oberstdorf, Garmisch e Innsbruck e il tedesco Andreas Wellinger, che dopo tre tappe si trova ad inseguire con 4 punti da recuperare sul rivale. Il nipponico anche ieri in qualificazione è apparso in grandissima condizione, ottenendo di gran lunga il miglior punteggio e dando l’impressione di non aver spinto fino in fondo ma attenzione a Wellinger che non parte battuto e che oggi salterà circa 15/20 minuti prima rispetto al giapponese, sperando in condizioni del vento migliori.

Per il terzo gradino del podio a innsbruck ha fatto un importante balzo in avanti Jan Hoerl che è attualmente terzo nella generale dopo la grande vittoria nella terza tappa della Tournèe, mentre resta ancora in piedi la candidatura dell’altro padrone di casa Stefan Kraft, leader di Coppa del Mondo ma protagonista di un 4 Trampolini al di sotto delle sue potenzialità, Anze Lanisek che ha trionfato a Garmisch e proverà a ripetersi anche per continuare la risalita in classifica. Attenzione anche a Fettner e Lindvik, apparsi in ottima forma nei primi tre appuntamenti.

L’Italia del salto con gli sci ha già compiuto un’impresa storica perchè dopo quasi 60 anni è riuscita a piazzare ben quattro atleti in gara, nelle prime tappe della Tournèe, risultato straordinario se si pensa anche solo a qualche stagione fa quando l’Italia era pressochè assente dalle scene mondiali. Purtroppo gli azzurri non sono riusciti a ripetersi ieri e il solo Alex Insam è riuscito a superare il taglio della qualificazione, piazzandosi al 26mo posto e riscattando così la brutta avventura di innsbruck dove è stato squalificato per tuta irregolare. Eliminati, invece, Giovanni Bresadola (che era riuscito ad andare sempre a punti finora), Andrea Campregher e Francesco Cecon che hanno comunque disputato una buonissima Tournèe. Alex Insam nel KO System affronterà il ceco Koudelka, apparso in grande crescita di condizione.

