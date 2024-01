Tournée 4 Trampolini 2024, Hoerl vince a Innsbruck. Kobayashi secondo e nuovo leader

Al termine di una gara lunghissima e condizionata da un vento estremamente variabile sia a livello di direzione che di velocità, Jan Hoerl trionfa sul Bergiselschanze di Innsbruck e si aggiudica la terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024. Per l’austriaco si tratta della seconda vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore, dopo l’affermazione di Wisla nel dicembre del 2021.

Il 25enne di Bischofshofen si è dimostrato il più forte sul Large Hill tirolese, facendo la differenza nella prima serie con un salto mostruoso per poi conservare abilmente l’ampio vantaggio accumulato con un secondo salto di qualità. Hoerl, balzato adesso al terzo posto nella graduatoria generale della 72ma Vierschanzentournee, si presenterà dunque alla gara di casa con la motivazione alle stelle.

Per la terza volta consecutiva in questa Tournée, il secondo gradino del podio viene occupato da un ottimo Ryoyu Kobayashi, che paga 8.8 punti dal vincitore di giornata ma guadagna 6.6 punti nel duello con Andreas Wellinger (oggi 5°) ed effettua il sorpasso per la leadership provvisoria della manifestazione quando manca un solo evento alla fine.

Il giapponese dovrà gestire a Bischofshofen un vantaggio di 4.8 punti sul tedesco e di 23.6 su Hoerl, mentre l’austriaco Stefan Kraft (oggi 6°) ha perso l’ultimo treno per rientrare in corsa per l’Aquila d’Oro scivolando in quarta piazza a quasi 35 punti dalla testa. Il podio di tappa è stato completato al terzo posto da un altro austriaco, Michael Hayboeck, capace di rimontare tre posizioni nella seconda serie grazie alla miglior misura assoluta (135.5 metri).

Giornata più difficile rispetto a ieri per la squadra azzurra, che archivia un solo piazzamento in zona punti con il 28° posto di Giovanni Bresadola (vincitore nella prima serie dello scontro diretto con il kazako Danil Vassilyev). Grande rammarico invece per la squalifica causa tuta irregolare di Alex Insam, che avrebbe altrimenti preso parte alla seconda serie restando a pieni salti nella Tournée. Da registrare infine la 45ma piazza di Francesco Cecon e la 47ma di Andrea Campregher.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...