Tournée 4 Trampolini, Kobayashi domina in qualificazione a Bischofshofen. 26° Insam, eliminati gli altri italiani

Ryoyu Kobayashi impressiona e firma ampiamente il miglior punteggio nelle qualificazioni di Bischofshofen, per la quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024. Il fuoriclasse giapponese quest’oggi ha alzato ulteriormente l’asticella rispetto alle ultime uscite, lanciando un segnale importante in ottica Aquila d’Oro e diventando il favorito d’obbligo per la gara di domani.

Il due volte vincitore della Vierschanzentournee, dopo aver dominato la prima sessione odierna di allenamento (rinunciando poi alla seconda), ha sfoderato un salto pazzesco in qualificazione sul Large Hill HS142 salisburghese raggiungendo quota 138 metri da stanga 12 con forte vento alle spalle ed un atterraggio non impeccabile, totalizzando 162.6 punti.

Il potenziale del “Concorde di Hachimantai” sul Paul-Außerleitner-Schanze sembra davvero enorme e domani sarà difficilmente battibile dal resto della concorrenza. Uno dei pochi a poterci provare è sicuramente il padrone di casa austriaco Stefan Kraft, oggi secondo a 7.8 punti dal leader con una prova di altissimo livello, mentre il beniamino locale Jan Hoerl (ottavo a -17.1) ed il tedesco Andreas Wellinger (nono a -18.3) sono ancor più distanti e dovranno inventarsi una magia per contrastare Kobayashi nella classifica generale della Tournée.

Giornata molto negativa per l’Italia, che non riesce nell’impresa di portare quattro atleti in tutte e quattro le gare della manifestazione (dopo esserci riuscita nelle prime tre tappe). Domani vedremo in azione purtroppo il solo Alex Insam, bravo e abbastanza fortunato attestandosi in 26ma posizione e pescando il ceco Roman Koudelka per lo scontro diretto della prima serie. Eliminati Giovanni Bresadola 52°, Francesco Cecon 55° e Andrea Campregher 56°.

Foto: Lapresse

