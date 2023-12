Quando inizia la Tournée dei 4 Trampolini 2024: orari Oberstdorf, programma, tv, streaming

Mancano ormai due giorni al via della Tournée dei Quattro Trampolini 2024, che scatterà come di consueto sul Large Hill di Oberstdorf con qualificazioni giovedì 28 dicembre e la gara venerdì 29 dicembre. Si tratta dell’edizione numero 72 della Vierschanzentournee, che proseguirà poi a Garmisch-Partenkirchen ed infine con le tappe austriache di Innsbruck e Bischofshofen.

In palio l’ambita Aquila d’Oro, conquistata l’anno scorso dal norvegese Halvor Egner Granerud. Il favorito principale della vigilia non può che essere l’austriaco Stefan Kraft, pettorale giallo in Coppa del Mondo e dominatore assoluto della prima fase della stagione. Italia rappresentata da quattro atleti: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam e Andrea Campregher.

Le qualificazioni e la competizione ufficiale di Oberstdorf verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now, mentre la gara sarà visibile anche in chiaro in diretta tv su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OBERSTDORF

Giovedì 28 dicembre

Ore 16.30 Qualificazioni a Oberstdorf (Germania) – Diretta tv su Eurosport 1

Venerdì 29 dicembre

Ore 17.15 Gara a Oberstdorf (Germania) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, mentre Rai Sport trasmetterà solo la gara.

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now; su Rai Play sarà visibile solo la gara.

Diretta Live testuale (della gara): OA Sport

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...