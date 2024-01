Classifica Tournée 4 Trampolini 2024 dopo Innsbruck: Kobayashi passa Wellinger, 20° Bresadola

Prosegue il fantastico duello tra Ryoyu Kobayashi e Andreas Wellinger per la conquista dell’Aquila d’Oro in occasione della Tournée dei Quattro Trampolini 2024. Dopo aver guidato la classifica generale a Oberstdorf e Garmisch-Partenirchen, il tedesco ha perso la leadership quest’oggi in favore del rivale giapponese per 4.8 punti.

Il 27enne di Hachimantai, dopo aver centrato a Innsbruck il terzo secondo posto consecutivo nella 72ma Vierschanzentournee, si presenterà dunque all’ultimo atto di Bischofshofen al comando della graduatoria con un margine inferiore ai 5 punti su Wellinger, mentre l’Austria si dovrà aggrappare ad un disperato tentativo di rimonta di Jan Hoerl (terzo a -23.6 punti dalla vetta).

Di seguito la classifica generale aggiornata della Tournée dei 4 Trampolini 2024 dopo la terza delle quattro gare in programma:

CLASSIFICA GENERALE TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024

1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 857.6

2. Andreas Wellinger (Germania) 852.8

3. Jan Hoerl (Austria) 834.0

4. Stefan Kraft (Austria) 823.8

5. Michael Hayboeck (Austria) 809.0

6. Anze Lanisek (Slovenia) 807.3

7. Lovro Kos (Slovenia) 805.1

8. Marius Lindvik (Norvegia) 790.0

9. Timi Zajc (Slovenia) 783.6

10. Clemens Aigner (Austria) 775.9

20. Giovanni Bresadola (Italia) 688.6

28. Alex Insam (Italia) 506.3

42. Andrea Campregher (Italia) 279.1

53. Francesco Cecon (Italia) 191.0

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...