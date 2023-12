Tournée 4 Trampolini, Wellinger vince a Oberstdorf davanti a Kobayashi e Kraft. Due azzurri in zona punti

La 72ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini è entrata nel vivo quest’oggi con la gara di Oberstdorf, valevole come tappa inaugurale della Vierschanzentournee. Lo Schattenbergschanze ha emesso subito dei verdetti importanti, proiettando tre atleti in piena lizza per l’Aquila d’Oro ed escludendo diversi big dalla bagarre per le posizioni di vertice.

Per la gioia del pubblico di casa è stato il tedesco Andreas Wellinger ad imporsi nel primo atto della Tournée 2023-2024, dopo aver firmato il miglior punteggio anche in qualificazione, facendo la differenza nella prima serie con un salto strepitoso e riuscendo poi a respingere nella seconda l’attacco di un ottimo Ryoyu Kobayashi, distante soli 3 punti dalla vetta.

Podio completato in terza posizione dall’austriaco Stefan Kraft, dominatore della prima parte di stagione in Coppa del Mondo, che ha pagato dazio nel secondo salto a causa di condizioni meteo sfavorevoli limitando comunque i danni e accusando un gap di 10.4 punti dal leader Wellinger. Distacchi pesanti per tutti gli altri, già quasi fuori dai giochi per il trionfo nella Tournée, con lo sloveno Lovro Kos quarto a 19.6 punti ed il norvegese Marius Lindvik quinto a 23.2 punti.

A seguire nella top10 troviamo anche nell’ordine i teutonici Philipp Raimund e Karl Geiger, l’austriaco Jan Hoerl, lo sloveno Peter Prevc e l’austriaco Michael Hayboeck, tutti con un ritardo che va dai 23 ai 28 punti dalla testa. Giornata molto positiva per l’Italia, che archivia un doppio piazzamento in zona punti con il 25° posto di un solido Alex Insam ed il 30° di un fortunato Giovanni Bresadola.

Esclusi dalla seconda serie Andrea Campregher 46° e Francesco Cecon, squalificato per tuta irregolare dopo aver comunque mancato comunque l’accesso alla seconda parte di gara. Da segnalare la clamorosa eliminazione nella prima serie del norvegese Halvor Egner Granerud, vincitore dell’ultima Tournée, che ha perso lo scontro diretto con Bresadola uscendo subito di scena dalla lotta per l’Aquila d’Oro.

Foto: Lapresse

