Tournée 4 Trampolini, gli accoppiamenti del KO system a Bischofshofen. Buona chance per Insam

La 72ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini ha già archiviato le prime tre tappe e domani andrà in scena l’ultimo atto a Bischofshofen. Quest’oggi le qualificazioni hanno stabilito gli accoppiamenti della prima serie di gara, definendo quindi la startlist e l’ordine di partenza della competizione decisiva per l’assegnazione dell’Aquila d’Oro.

Ryoyu Kobayashi ha dettato legge in qualificazione e sarà l’ultimo a saltare (su 50 atleti al via), sfidando lo svizzero Gregor Deschwanden in uno scontro diretto davvero molto interessante per quanto visto soprattutto ad inizio stagione. L’altro grande pretendente alla vittoria finale della Vierschanzentournee, il tedesco Andreas Wellinger, se la vedrà invece con il finlandese Antti Aalto.

In casa Italia Alex Insam si gioca una bella occasione per tornare in zona punti dopo la dolorosa squalifica di Innsbruck, incrociando un avversario tutto sommato alla portata come il ceco Roman Koudelka. L’unico azzurro capace di superare il taglio, 26° in qualificazione, sarà il primo a saltare ed inaugurerà di fatto la gara austriaca in quel di Bischofshofen.

Di seguito tutti gli scontri diretti della prima serie della competizione di Bischofshofen, ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024:

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM BISCHOFSHOFEN

1-50 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

2-49 Stefan Kraft (Austria)-Danil Vassilyev (Kazakistan)

3-48 Clemens Aigner (Austria)-David Haagen (Austria)

4-47 Benjamin Oestvold (Norvegia)-Andrew Urlaub (Stati Uniti)

5-46 Anze Lanisek (Slovenia)-Simon Ammann (Svizzera)

6-45 Peter Prevc (Slovenia)-Yevhen Marusiak (Ucraina)

7-44 Lovro Kos (Slovenia)-Remo Imhof (Svizzera)

8-43 Jan Hoerl (Austria)-Simon Steinberg (Austria)

9-42 Andreas Wellinger (Germania)-Antti Aalto (Finlandia)

10-41 Kamil Stoch (Polonia)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

11-40 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Philipp Raimund (Germania)

12-39 Ren Nikaido (Giappone)-Domen Prevc (Slovenia)

13-38 Timi Zajc (Slovenia)-Eetu Nousiainen (Finlandia)

14-37 Pius Paschke (Germania)-Taku Takeuchi (Giappone)

15-36 Manuel Fettner (Austria)-Pawel Wasek (Polonia)

16-35 Michael Hayboeck (Austria)-Tate Frantz (Stati Uniti)

17-34 Karl Geiger (Germania)-Daniel Andre Tande (Norvegia)

18-33 Stephan Leyhe (Germania)-Dawid Kubacki (Polonia)

19-32 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Killian Peier (Svizzera)

20-31 Piotr Zyla (Polonia)-Marco Woergoetter (Austria)

21-30 Daniel Tschofenig (Austria)-Maciej Kot (Polonia)

22-29 Daniel Huber (Austria)-Erik Belshaw (Stati Uniti)

23-28 Kristoffer Sundal (Norvegia)-Aleksander Zniszczol (Polonia)

24-27 Marius Lindvik (Norvegia)-Artti Aigro (Estonia)

25-26 Roman Koudelka (Repubblica Ceca)-Alex Insam (Italia)

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...