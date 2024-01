LIVE Tour de Ski 2024, Cermis 2024 in DIRETTA: grande attesa per la scalata decisiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa del Tour de Ski 2023/2024, la tradizionale scalata del Cermis a tecnica libera maschile e femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. Si tratta del settimo e ultimo appuntamento della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si è dipanata tra Italia e Svizzera. E’ la XVIII edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo.

In campo maschile sembra già tutto deciso per la vittoria con il norvegese Amundsen, favorito della vigilia, che potrà gestire un vantaggio enorme su tutti i rivali e potrà dunque controllare la situazione nella parte più dura del percorso che potrebbe anche creargli qualche difficoltà, viste le sue caratteristiche. In ballo c’è il podio con tanti pretendenti ai due gradini restanti, tra i pretendenti altri due norvegesi come Doennestad e Nyenget che hanno dimostrato di essere in grande condizione ma attenzione anche a Lapalus, Klee e Valnes. Tra i pretendenti c’è anche Federico Pellegrino che però non gradisce particolarmente questo contesto che lo scorso anno gli fece perdere il terzo gradino del podio. Per l’Italia al via Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo.

In campo femminile Jessie Diggins parte con un vantaggio rassicurante e, a meno di crolli repentini, potrà controllare la situazione. La statunitense ha faticato tantissimo nelle ultime due tappe a tecnica classica ma si è difesa benissimo e ora può giocarsi il successo del Tour nella tecnica che predilige, quella libera anche se la salita del Cermis non è propriamente il suo campo. Alle sue spalle la battaglia per il podio con big della specialità come Niskanen, Weng, Sundling, Weng, Karlsson, Slind e Svahn a giocarsi secondo e terzo posto. Due le italiane al via, anche ieri in grande difficoltà nella 15 km a tecnica classica, Anna Comarella, e Caterina Ganz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa del Tour de Ski 2023/2024, la tradizionale scalata del Cermis a tecnica libera maschile e femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30 con salita del Cermis a tecnica libera sulla distanza dei 10 km maschile, poi alle 15.45 la final climb a tecnica libera sulla distanza dei 10 km femminile. Buon divertimento!

Foto Pierre Teyssot / Pentaphoto

