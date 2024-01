Sci di Fondo, Tour de Ski 2024. L’Italia cerca il terzo violino dopo le sinfonie vincenti di Bubo Valbusa e Roland Clara

Come d’abitudine, l’epilogo del Tour de Ski si svolgerà in Val di Fiemme. Il comprensorio del Trentino è sempre stato l’atto conclusivo dell’appuntamento, che si conclude con l’iconografica e sempre discussa scalata del Cermis. Per quanto anacronistica, è competizione ormai entrata nei meccanismi della disciplina.

Due le vittorie italiane sulle nevi della Val di Fiemme. La prima porta la firma di Fulvio Valbusa, che il 16 dicembre 1997 si impose in una 15 km a skating (ovviamente, all’epoca, il Tour de Ski ancora non esisteva). Dopodiché ha saputo affermarsi anche Roland Clara, autore del miglior tempo nella scalata del Cermis 2015. I podi azzurri sono parecchi, è dunque doveroso riassumerli in una tabella, anziché in un paragrafo discorsivo.

VAL DI FIEMME – PODI ITALIANI MASCHILI

1° – VALBUSA Fulvio (15 km TL, 1997)

1° – CLARA Roland (Cermis, 2015)

2° – CLARA Roland (Cermis, 2011)

2° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2019)

2° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2021)

3° – DE ZOLT Maurilio (50 km TL, Mondiali 1991)

3° – PILLER COTTRER Pietro (30 km ms TL, 2006)

3° – DI CENTA Giorgio (Cermis, 2007)

3° – DI CENTA Giorgio (Cermis, 2009)

3° – CLARA Roland (Cermis, 2013)

3° – MOCELLINI Simone (Sprint TC, 2023)

3° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2023)

Le gare programmate il 6 e 7 gennaio 2024 sono due. Si parte con una 15 km mass start in alternato (sabato) e si chiude con la Scalata del Cermis (domenica).

VAL DI FIEMME (UOMINI) – I RISULTATI DEL 2023

Sprint TC

1) Klæbo – 2) Taugbøl – 3) Pellegrino

15 km TC mass start

1) Klæbo – 2) Golberg – 3) De Fabiani

Scalata del Cermis (Migliori tempi)

1) Krüger – 2) Holund – 3) Lapierre

VAL DI FIEMME MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

15 km TC mass start (Tutti i precedenti)

2015 : 1) Tscharnke – 2) Poltoranin – 3) Cologna

2016 : 1) Sundby – 2) Dyrhaug – 3) Poltoranin

2017 : 1) Sundby – 2) Ustiugov – 3) Heikkinen

2018 : 1) Poltoranin – 2) Larkov – 3) Harvey

2019 : 1) Klæbo – 2) De Fabiani – 3) Bolshunov

2020 : 1) Klæbo – 2) Ustiugov – 3) Bolshunov

2021 : 1) Bolshunov – 2) De Fabiani – 3) Chervotkin

2022 : 1) Klæbo – 2) Niskanen – 3) Chervotkin

2023 : 1) Klæbo – 2) Golberg – 3) De Fabiani

Cermis (Podi con uomini in attività)

2012 : 1) Legkov – 2) Manificat – 3) Hellner

2014 : 1) Jespersen – 2) Røthe – 3) Babikov

2015 : 1) Clara – 2) Manificat – 3) Livers

2017 : 1) Manificat – 2) Heikkinen – 3) Holund

2018 : 1) Sundby – 2) Manificat – 3) Spitsov

2019 : 1) Røthe – 2) Krüger – 3) Melnichenko

2020 : 1) Krüger – 2) Røthe – 3) Bolshunov

2021 : 1) Spitsov – 2) Bolshunov – 3) Manificat

2022 : 1) Røthe – 2) Spitsov – 3) Moch

2023 : 1) Krüger – 2) Holund – 3) Lapierre

