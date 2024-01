Tour de Ski 2024, Linn Svahn vince la 15 km mass start tc in Val di Fiemme! 25ma Caterina Ganz

Prosegue in Val di Fiemme, in Italia, il Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, vede andare in archivio la penultima frazione, la 15 km mass start in tecnica classica femminile.

Doppietta svedese, con Linn Svahn che regola in volata la connazionale Frida Karlsson, mentre sale sul gradino più basso del podio la tedesca Katharina Hennig, terza. In casa Italia le due azzurre al via si difendono: 25ma Caterina Ganz, 28ma Anna Comarella.

In una frazione in cui la selezione arriva dalle retrovie, con la metà del gruppo delle 31 atlete ancora in gara che giunge praticamente compatto, se non leggermente allungato, fino alle battute conclusive, a spuntarla nel rush conclusivo è la svedese Linn Svahn, leader della classifica a punti del Tour de Ski, che vince in 53’49″7.

Bruciata per appena 0″4 la connazionale Frida Karlsson, mentre centra il terzo gradino del podio la tedesca Katharina Hennig, staccata di 1″6. Si difende molto bene, in una gara a lei non congeniale, la leader del Tour de Ski, la statunitense Jessie Diggins, ottava a 5″7.

In casa Italia gara complicata per le due azzurre rimaste ancora in corsa nella manifestazione, che perdono presto le code del gruppo delle migliori dovendo così lottare nelle retrovie: 25° posto per Caterina Ganz, che paga 1’58″7, 28ma posizione per Anna Comarella, che accusa 2’23″0.

Alla vigilia della scalata del Cermis, nella generale la statunitense Jessie Diggins difende il primato con 43″ di margine sulla svedese Jonna Sundling e 44″ sull’altra svedese Frida Karlsson, mentre Caterina Ganz è 23ma a 8’10” ed infine Anna Comarella è 27ma a 10’04”.

Foto: FISI / Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci di fondo su OA Sport...