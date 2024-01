Tour de Ski 2024, Kerttu Niskanen vince la 22 km pursuit tc di Davos. Terza Jessie Diggins, 24ma Caterina Ganz

Va in archivio la quinta tappa del Tour de Ski 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, la 22 km pursuit in tecnica classica con distacchi basati sui risultati della sprint di ieri. La vittoria va alla finlandese Kerttu Niskanen, che batte in volata la statunitense Rosie Brennan, mentre è terza la leader del Tour de Ski, l’altra statunitense Jessie Diggins. In casa Italia è 24ma Caterina Ganz, mentre termina 30ma Anna Comarella, infine non ripartono dopo la tappa di ieri Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno.

Sotto una fitta nevicata, che rende la gara durissima e più lunga del previsto in termini cronometrici, l’allungo decisivo arriva attorno al km 19 di gara, con la finlandese Kerttu Niskanen e la statunitense Rosie Brennan che riescono a guadagnare un po’ di margine rispetto al gruppone in lunga fila indiana, che al rilevamento dei 18.6 km vedeva 37 atlete delle 40 partite essere racchiuse in appena 27″9.

Nel rettilineo finale entra davanti la finlandese Kerttu Niskanen, che vince in 1:12’00″7 riuscendo a tenere dietro la statunitense Rosie Brennan, seconda a 0″8. Per la terza piazza emerge dal gruppone la leader del Tour de Ski, l’altra statunitense Jessie Diggins, che paga 8″7 all’arrivo. Alle sue spalle arriva un gruppo di 7 atlete in lotta per la quarta posizione ed a regolarlo è la svedese Jonna Sundling, a 13″2, davanti alla connazionale Frida Karlsson, quinta a 13″6.

Seguono le norvegesi Heidi Weng, sesta a 13″9, Margrethe Bergane, settima a 14″4, e Kristin Austgulen Fosnaes, ottava a 15″1, mentre è nona la tedesca Katharina Hennig a 15″2, infine è decima la ceca Katerina Janatova a 16″6. In casa Italia giunge 24ma Caterina Ganz a 40″1, mentre chiude 30ma Anna Comarella a 53″9. Non ripartono, invece, Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci di fondo su OA Sport...