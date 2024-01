Calendario Tour de Ski 2024: orari tappe Davos, programma, date, tv, streaming

Ci sarà un giorno di stop al Tour de Ski, utile e necessario affinché l’intera carovana si trasferisca a Davos, in Svizzera. Si tratterà delle uniche due tappe fuori dal territorio italiano, in un’edizione che per stavolta passa da soli due Paesi delle nevi in questo 2024.

Luogo caro a Federico Pellegrino per varie ragioni, Davos vive in questi giorni di grande sport: si è svolta da pochi giorni la popolare Spengler Cup di hockey e ora arriva anche il grande sci di fondo. E anche se la Svizzera non ha più i grandi interpreti del passato (Dario Cologna per dirne uno), esprime sempre grande affetto nei confronti dell’intera competizione.

Le tappe di Davos del Tour de Ski 2024, saranno visibili in diretta tv su Eurosport 2, Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOUR DE SKI DAVOS

Mercoledì 3 gennaio

Ore 14:30 Qualificazioni sprint tl – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17:00 Fasi finali sprint tl – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Giovedì 4 gennaio

Ore 10:45 20 km inseguimento tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 13:00 20 km inseguimento tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA TOUR DE SKI DAVOS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (qualificazioni sprint), Eurosport 1 (finali sprint e inseguimenti), RaiSport (tutto tranne qualificazioni sprint)

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it, SkyGo, DAZN (integrale), RaiPlay (programmazione di RaiSport)

Diretta Live testuale: OA Sport

