Tour de Ski, Federico Pellegrino si sblocca ed è terzo a Davos! Primo podio del 2024 per lo sport italiano

Nella quarta frazione del Tour de Ski 2024, valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, la sprint in tecnica libera andata in scena a Davos, in Svizzera, Federico Pellegrino centra il terzo posto alle spalle del transalpino Lucas Chanavat, primo sia nelle qualificazioni che in tutti i turni della fase finale, e dello svedese Edvin Anger, secondo. In casa Italia si registrano anche il 14° posto di Martino Carollo ed il 15° di Elia Barp, eliminati nei quarti di finale. Per Federico Pellegrino quello odierno è il primo podio stagionale in Coppa del Mondo, nonché il 43° in carriera in gare individuali.

L’ultimo atto sorride al transalpino Lucas Chanavat, che si impone in 2’15″07 e batte lo svedese Edvin Anger, secondo a 0″25, e Federico Pellegrino, terzo a 0″44. Più staccati gli altri finalisti: lo statunitense Gus Schumacher è quarto a 2″06, infine i norvegesi Haavard Solaas Taugboel e Matz William Jenssen chiudono rispettivamente quinto a 2″53 e sesto a 2″54.

Nelle semifinali Federico Pellegrino chiude secondo nella prima serie alle spalle del transalpino Lucas Chanavat, leader della classifica a punti del Tour de Ski, ed approda all’ultimo atto assieme allo svedese Edvin Anger, ai norvegesi Matz William Jenssen ed Haavard Solaas Taugboel, ed allo statunitense Gus Schumacher. Escono di scena, invece, i padroni di casa elvetici Valerio Grond, settimo, e Janik Riebli, 11°.

Nei quarti di finale arrivano le eliminazioni del leader del Tour de Ski, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, caduto nella prima batteria e quindi 26°, e dei francesi Theo Schely, 21°, e Renaud Jay, 16°. Tra gli azzurri Federico Pellegrino vince la seconda batteria bruciando al fotofinish il norvegese Ansgar Evensen, battuto per una questione di millesimi, mentre sono terzi nelle rispettive serie, ma non centrano il ripescaggio Martino Carollo, 14°, ed Elia Barp, 15°.

