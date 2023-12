Tour de Ski 2024: Kerttu Niskanen porta a casa la 10 km di Dobbiaco, italiane tutte indietro

Va a Kerttu Niskanen la seconda tappa del Tour de Ski 2024, che va in scena nell’ultimo giorno del 2023. La 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Dobbiaco è della finlandese, che prende il controllo della situazione dalla seconda parte di gara e non la molla più. 25’48” il suo tempo, che le permette di vincere per la sesta volta in carriera in Coppa del Mondo.

Al secondo posto c’è la tedesca Victoria Carl, brava a competere sempre nelle posizioni di testa e a chiudere a 6″7 dalla vincitrice, precedendo il duo USA formato da Jessie Diggins e Rosie Brennan (+10″7 e +15″2). Completa la top 5 Katharina Hennig a 29″. Interessante notare come le prime cinque posizioni oggi siano state quasi sempre occupate dalle fondiste appena citate.

Sesta posizione per Heidi Weng: la norvegese termina a 40″8, con la finlandese Krista Parmakoski a 43″4. Dietro l’ottava posizione di Astrid Oeyre Slind a 43″3 si segnala l’interessante nona di Linn Svahn a 52″3, il che dice molto dello stato di forma della svedese. Decima a 53″2 l’austriaca Teresa Stadlober, che lascia il blocco svedese Karlsson-Sundling-Andersson-Ribom-Ilar tutto alle sue spalle in questa sequenza.

Non proprio da ricordare la giornata per le italiane, che finiscono tutte fuori dalla top 30. In particolare, Caterina Ganz è 32a a 1’54″3, Anna Comarella 34a a 1’57″3, Martina Di Centa 40a a 2’09”, Iris de Martin Pinter 54a a 3’02″2, Federica Sanfilippo 58a a 3’32”, Nicole Monsorno 60a a 3’51″3 e, infine, Nadine Laurent 64a a 4’29″4.

