Sci di Fondo, Tour de Ski 2024. Cermis ormai “terra di conquista” dopo il ritiro della regina Johaug

La consuetudine vuole che il Tour de Ski si chiuda in Val di Fiemme. Il comprensorio sciistico situato in Trentino è da sempre l’epilogo dell’evento, destinato a compiersi con la scenica, ma ancora oggi controversa, scalata del Cermis. Per quanto contestata dai puristi (e non solo), la prova è ormai parte integrante della disciplina.

Nel settore femminile, l’Italia non ha mai vinto in Val di Fiemme, neppure ai suoi tempi d’oro. Il miglior risultato è rappresentato dal secondo posto artigliato da Sabina Valbusa nella 15 km a skating del dicembre 1997. La veronese si classificò davanti a Stefania Belmondo, terza. I podi azzurri sono comunque parecchi, dunque meglio riassumerli in una tabella.

VAL DI FIEMME – PODI ITALIANI FEMMINILI

2^ – VALBUSA Sabina (15 km TL, 1997)

3^ – BELMONDO Stefania (15 km TC, Mondiali 1991)

3^ – DI CENTA Manuela (5 km TC, Mondiali 1991)

3^ – DI CENTA Manuela (30 km TL, Mondiali 1991)

3^ – BELMONDO Stefania (15 km TL, 1997)

3^ – VALBUSA Sabina (Sprint TL, 2002)

3^ – PARUZZI Gabriella (Skiathlon, 2004)

3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2010)

3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2011)

Le gare programmate il 6 e 7 gennaio 2024 sono due. Si comincia da una 15 km mass start in alternato (sabato) e si finisce con la Scalata del Cermis (domenica).

VAL DI FIEMME (DONNE) – I RISULTATI DEL 2023

Sprint TC

1) Weng L.U. – 2) Weng T.U. – 3) Myhrvold

15 km TC mass start

1) Hennig – 2) Karlsson – 3) Niskanen

Scalata del Cermis (Migliori tempi)

1) Claudel – 2) Weng H. – 3) Laukli

VAL DI FIEMME FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

15 km TC mass start (Tutti i precedenti)

2023 : 1) Hennig – 2) Karlsson – 3) Niskanen

Cermis (Podi con donne in attività)

2013 : 1) Johaug – 2) Stephen – 3) Weng H.

2015 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Bjørgen

2016 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Stephen

2017 : 1) Weng H. – 2) Stephen – 3) Niskanen

2018 : 1) Weng H. – 2) Stadlober – 3) Diggins

2019 : 1) Østberg – 2) Pärmäkoski – 3) Sedova

2020 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Østberg

2021 : 1) Andersson – 2) Diggins – 3) Claudel

2022 : 1) Weng H. – 2) Andersson – 3) Claudel

2023 : 1) Claudel – 2) Weng H. – 3) Laukli

