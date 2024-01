Tour de Ski, Amundsen ipoteca il trionfo e vince l’inseguimento a Davos. Pellegrino resta in top10

La quinta tappa del Tour de Ski 2024, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, la 22 km pursuit maschile in tecnica classica con distacchi basati sui risultati della sprint di ieri, vede la tripletta norvegese con il leader della manifestazione, Harald Oestberg Amundsen, che ipoteca il successo finale vincendo davanti ai connazionali Henrik Doennestad e Martin Loewstroem Nyenget, i quali risultano appaiati al secondo posto in classifica generale, ma a 1’39” dalla vetta.

In casa Italia va sottolineato il decimo posto di Federico Pellegrino, che però scivola all’ottavo posto nella graduatoria generale a 2’22”, mentre termina 19° Giandomenico Salvadori. Bene anche Dietmar Noeckler, 23°, mentre finiscono più indietro Paolo Ventura, 36°, Elia Barp, 40°, Simone Daprà, 42°, e Martino Carollo, 54°.

Prova di forza del leader del Tour de Ski, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, che scappa via in tandem col connazionale Henrik Doennestad e va a vincere in 57’57″7, imponendosi in volata per appena 0″5. Volata a quattro per il terzo posto ed a spuntarla è l’altro norvegese Martin Loewstroem Nyenget, a 34″6, davanti al francese Hugo Lapalus, quarto a 34″7, al tedesco Friedrich Moch, quinto a 35″7, ed all’elvetico Beda Klee, sesto a 36″4.

Completano la top ten il canadese Antoine Cyr, settimo a 49″6, il francese Remi Bourdin, ottavo a 51″3, il norvegese Paal Golberg, nono a 1’09″0, e Federico Pellegrino, decimo a 1’14″1. L’azzurro chiude tra i migliori dieci della prova odierna e limita i danni nella generale in vista delle tappe decisive in Val di Fiemme.

Così gli altri italiani al via: 19° Giandomenico Salvadori a 1’41″4, 23° Dietmar Noeckler a 2’01″0, 36° Paolo Ventura a 3’13″5, 40° Elia Barp a 3’29″8, 42° Simone Daprà a 3’32″6 e 54° Martino Carollo a 5’23″3. Saranno sette dunque gli azzurri al via della sesta tappa in Val di Fiemme.

Foto: Federico Pellegrino Newspower Trento

