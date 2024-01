Classifica generale Tour de Ski 2024 femminile: Jessie Diggins ipoteca il successo finale, 23ma Caterina Ganz

Il Tour de Ski femminile volge al termine: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo si concluderà domani, domenica 7 gennaio, quando si disputerà l’ultima delle 7 le tappe in calendario.

In Val di Fiemme si è disputata infatti la 15 km mass start tc, mentre domani andrà in scena la tappa conclusiva, ovvero la 10 km mass start final climb tl, con la tenibile scalata del Cermis, che decreterà la vincitrice del Tour de Ski.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE SKI 2024 FEMMINILE

1 3535410 DIGGINS Jessie USA 3:34:14

2 3505809 SUNDLING Jonna SWE +0:43

3 3506154 KARLSSON Frida SWE +0:44

4 3185168 NISKANEN Kerttu FIN +0:49

5 3506166 SVAHN Linn SWE +0:58

6 3425499 WENG Heidi NOR +1:03

7 3205403 CARL Victoria GER +1:36

8 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN +1:55

9 3535316 BRENNAN Rosie USA +2:09

10 3055067 STADLOBER Teresa AUT +2:13

11 3205460 HENNIG Katharina GER +2:27

12 3555052 EIDUKA Patricija LAT +2:31

13 3506008 RIBOM Emma SWE +2:37

14 3195219 CLAUDEL Delphine FRA +2:52

15 3427126 BERGANE Margrethe NOR +3:07

16 3535718 LAUKLI Sophia USA +4:09

17 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +4:13

18 3155324 JANATOVA Katerina CZE +4:40

19 3505998 ILAR Moa SWE +5:11

20 3515289 STEINER Desiree SUI +6:48

21 3185137 KYLLONEN Anne FIN +7:06

22 3205651 LOHMANN Lisa GER +7:27

23 3295241 GANZ Caterina ITA +8:10

24 3515321 KAELIN Nadja SUI +8:13

25 3426496 MYHRVOLD Mathilde NOR +8:49

26 3505834 HENRIKSSON Sofia SWE +9:50

27 3295322 COMARELLA Anna ITA +10:04

28 3535932 SMITH Samantha USA +10:15

29 3185885 RYYTTY Vilma FIN +12:52

30 3506370 INGESSON Lisa SWE +19:20

31 3675089 STEPASHKINA Nadezhda KAZ +22:00

Foto: FISI/Pentaphoto

