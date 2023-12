Tour de Ski 2024: Hyvarinen, che sorpresa! La 10 km di Dobbiaco è sua. Pellegrino 25°

Sorpresa a dir poco enorme al Tour de Ski 2024. Vince un finlandese, ma non è in alcun modo quello che ci si aspetta. Mai Perttu Hyvarinen aveva raggiunto anche solo il podio prima d’ora in Coppa del Mondo. Stavolta in un colpo solo gli riesce di vincere la 10 km a tecnica classica di Dobbiaco e di festeggiare, così, il suo primo grande successo a 32 anni. Quasi un premio alla carriera per un uomo vissuto all’ombra di tanti, anzi tantissimi, e che ora si prende il suo bel momento di gloria.

Beffati sia Erik Valnes che Harald Oestberg Amundsen: i due norvegesi devono arrendersi con 16″2 e 17″2 rispetto al 23’08″6 di Hyvarinen. In top 5 anche gli svedesi Jens Burman e William Poromaa, rispettivamente a 27″4 e 40″4. La competizione è stata caratterizzata dalla leggera discesa di neve nel finale, che ha cambiato un po’ le carte in tavola. Al finlandese, però, il merito della vittoria rimane eccome.

Sesta posizione per lo svizzero Beda Klee a 42″9, poi il tedesco Friedrich Moch a 44″6. Per la Norvegia “solo” un altro uomo in top ten, Martin Loewstroem Nyenget, a 45″8, 4 decimi davanti all’americano Ben Ogden, protagonista soprattutto nei primissimi chilometri. Completa il quadro il decimo posto del francese Hugo Lapalus a 51″6.

Indietro gli italiani: Federico Pellegrino è 25° a 1’15″9, Elia Barp 27° a 1’19″8, Francesco De Fabiani 43° a 1’46″4, Dietmar Noeckler 44° a 1’47″7, Giandomenico Salvadori 46° a 1’49”, Martino Carollo 49° a 1’55″5, Paolo Ventura 51° a 1’57″9, Alessandro Chiocchetti 63° a 2’17″5, Simone Daprà 67° a 2’25″6, Davide Graz 69° a 2’34″8, Michael Hellweger 85° a 3’53″3.

Foto: Pierre Teyssot / Shutterstock.com

