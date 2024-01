Tour de Ski 2024, Linn Svahn vince la sprint tl di Davos. 26ma Nicole Monsorno

La quarta tappa del Tour de Ski 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, premia la svedese Linn Svahn, che vince la sprint tl di Davos, in Svizzera, davanti alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, seconda, ed alla statunitense Jessie Diggins, terza. In casa Italia escono ai quarti le tre azzurre qualificate: 26ma Nicole Monsorno, 27ma Federica Sanfilippo, 30ma Caterina Ganz.

Nella finale si impone praticamente per distacco la svedese Linn Svahn, che taglia il traguardo in 2’32″35, relegando a 1″30 la norvegese Kristine Stavaas Skistad, seconda, ed a 1″73 la statunitense Jessie Diggins, terza, che però viene punita con un cartellino giallo per ostruzione ed ora dovrà stare attenta per il resto della manifestazione. Giù dal podio le altre due svedesi Maja Dahlqvist, quarta a 3″06, e Johanna Hagstroem, quinta a 3″59, e l’altra norvegese Mathilde Myhrvold, sesta a 3″91.

Nelle semifinali non ci sono sorprese, con tutte le atlete classificate dal secondo al settimo posto nelle qualificazioni che avanzano all’ultimo atto: staccano il pass per la finale le svedesi Linn Svahn, leader della classifica a punti del Tour de Ski, Maja Dahlqvist e Johanna Hagstroem, le norvegesi Mathilde Myhrvold e Kristine Stavaas Skistad, e la leader del Tour de Ski, la statunitense Jessie Diggins. Fuori le padrone di casa elvetiche Nadine Faehndrich, settima, ed Alina Meier, nona.

Nei quarti di finale arriva subito la prima sorpresa: fuori la vincitrice delle qualificazioni, la svedese Jonna Sundling, terza nella prima serie e 13ma assoluta. Avanzano invece tutte le atlete giunte dal secondo al nono posto nel primo pomeriggio, mentre in casa Italia finiscono tutte ultime nelle rispettive batterie le azzurre impegnate: 26ma Nicole Monsorno, 27ma Federica Sanfilippo e 30ma Caterina Ganz.

Foto: FISI/Pentaphoto

