Sabato di fuoco per l’atletica italiana: Jacobs, Furlani, Crippa, Battocletti. Si muovono le stelle

Tante stelle dell’atletica italiana gareggeranno nella giornata di sabato 27 aprile. L’uomo più atteso è senza dubbio Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in scena a distanza di 230 giorni dalla sua ultima apparizione agonistica. Il velocista lombardo scenderà in pista per correre sul rettilineo di Jacksonville (Florida, USA), dove da diversi mesi si allena alla corte di Rana Reider.

Il 29enne si presenterà sui blocchi di partenza attorno alle ore 21.30 italiane (le 15.30 locali) con un duplice obiettivo: testare la propria condizione fisica in vista dei grandi appuntamenti stagionali e provare a scendere sotto il muro dei dieci secondi per ottenere il minimo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro incrocerà avversari di lusso, tra cui spiccano lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown.

A Suzhou (Cina), invece, vedremo all’opera Mattia Furlani, impegnato nella seconda tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante). Il giovane laziale, argento nel salto in lungo agli ultimi Mondiali Indoor, sarà impegnato a partire dalle ore 13.39 italiane (le 19.39 locali) contro grandi big come due ex campioni mondiali (il giamaicano Tajay Gayle e il cinese Wang Jianan) e il giamaicano Carey McLeod battuto il mese scorso in occasione della rassegna iridata in sala. Arriverà subito la misura di rilievo per il 19enne, capace di volare a 8.34 metri in inverno?

In mattinata, invece, Yeman Crippa si cimenterà sui 10 chilometri a Herzogenaurach (Germania) con un unico obiettivo: mettere le mani sull’unico record italiano che gli manca nel fondo, visto che al momento detiene i primati nazionali di 3.000, 5.000, 10.000 metri, 5 km su strada, mezza maratona e maratona. Al trentino servirà scendere sotto il muro di 27:50 per superare Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli.

A Milano, invece, nel tardo pomeriggio, andrà seguita Nadia Battocletti, che si metterà alla prova nei 1500 metri, una distanza in cui punta a qualificarsi per le Olimpiadi. All’Arena Civica Giannia Brera correranno anche Catalin Tecuceanu sui 1000 metri (quarto sugli 800 agli ultimi Mondiali Indoor) e Pietro Arese sui 5000 metri.