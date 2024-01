Tour de Ski 2024: Jessie Diggins domina l’inseguimento di Dobbiaco, italiane lontanissime

Un dominio totale, dal primo all’ultimo metro. Jessie Diggins non solo vince la 20 km a inseguimento a tecnica libera di Dobbiaco, ma mette un notevole punto esclamativo sul proprio Tour de Ski e lancia un avvertimento per tutte: se vorranno portarle via l’evento a tappe dovranno tutte faticare. 58’18″7 il tempo della sua vittoria, con il quale precede la tedesca Victoria Carl di 46″5 e la svedese Linn Svahn di 48″2.

Una gara, come si diceva, completamente guidata da Diggins, che parte e non aspetta nessuna, decidendo invece di prendere il largo per farsi rivedere soltanto al traguardo. Dietro di lei, il duo Carl-Svahn non riesce a far molto, perdendo metro dopo metro fino ad accumulare un minuto di ritardo senza che, peraltro, nessuna riesca ad arrivare su di loro.

Qualcuna, però, nella seconda parte di gara si muove e riesce a cogliere l’aggancio: è Sundling, che approfitta di un cambio di ritmo del gruppo che insegue le due titolari del podio per andare a prendere Svahn, senza però riuscire a prendersi il podio: lo sprint lo perde al fotofinish.

Ad ogni modo, con Jonna Sundling la Svezia si assicura due partecipanti nelle prime quattro. Seguono in quota Norvegia Astrid Oeyre Slind e Heidi Weng a 49″6 e 51″7, poi si alternano Svezia e Finlandia. Questo in virtù dei piazzamenti dal 7° al 10° di Frida Karlsson, Kerttu Niskanen, Emma Ribom e Krista Parmakoski, rispettivamente a 52″5, 52″5, 55″7 e 1’18” da Diggins.

Tutte lontane le italiane: Caterina Ganz è 33a a 5’39″4, Martina Di Centa 38a a 6’25″2, Anna Comarella 41a a 6’55″4, Federica Sanfilippo 43a a 7’16″1, Nicole Monsorno 54a a 9’27″2. Non partite Iris De Martin Pinter e Nadine Laurent.

Foto: MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA – IPA Sport

