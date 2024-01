Tour de Ski 2024, è festa USA sul Cermis! Sophia Laukli vince la mass start, Jessie Diggins conquista la manifestazione

Si chiude definitivamente il Tour de Ski femminile 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, con la 10 km mass start final climb in tecnica libera disputata in Val di Fiemme, con la celeberrima scalata del Cermis, che incorona la vincitrice della gara a tappe.

Trionfa la statunitense Jessie Diggins (sesta oggi), anche se la gara odierna è appannaggio della connazionale Sophia Laukli. L’unica azzurra al traguardo è Caterina Ganz, 18ma, che chiude la manifestazione al 22° posto, mentre non riparte Anna Comarella.

Nella tappa odierna il successo va alla statunitense Sophia Laukli, che giunge sola al traguardo in 38’16″5, lasciando sul posto nel finale la norvegese Heidi Weng, seconda a 17″1, mentre con una gran rimonta nel finale il terzo posto va alla francese Delphine Claudel a 37″7.

Quarta la finlandese Kerttu Niskanen a 39″2, con la lettone Patricija Eiduka quinta a 41″0, mentre la vincitrice del Tour de Ski, la statunitense Jessie Diggins, è sesta a 48″5. Oltre il minuto tutte le altre concorrenti, mentre Caterina Ganz chiude 18ma a 2’21″7, unica azzurra a completare la manifestazione tra le 30 atlete che ci riescono.

Nella classifica generale del Tour de Ski 2024 vince la statunitense Jessie Diggins, che distanzia di 31″6 la norvegese Heidi Weng, seconda, e di 39″7 la finlandese Kerttu Niskanen, terza. Oltre il minuto di ritardo tutte le altre contendenti, infine si classifica 22ma Caterina Ganz, che accusa un distacco di 9’43″2.

