Tour de Ski 2024: Erik Valnes batte tutti nella volata in Val di Fiemme. Pellegrino non parte, Salvadori 16°

Erik Valnes vince la sesta e penultima competizione legata al Tour de Ski 2024, la 15 km a tecnica classica con partenza di massa in Val di Fiemme. 50’50″6 il suo tempo dopo una gara particolarmente priva di emozioni se non per gli sprint intermedi e gli ultimi metri, quelli che consentono al norvegese di mettersi dietro lo svedese William Poromaa e lo svizzero Cyril Faehndrich.

Nella gara odierna, come detto, di cose sostanzialmente non ne accadono se non negli sprint che si pongono in mezzo al percorso e che hanno valenza d’abbuoni per punti o tempo. Il primo (a punti, km 2.3) va ad Anger su Valnes, il secondo (a tempo) è proprio del norge su Burman e Amundsen, che vista la situazione va oltretutto a consolidare il proprio vantaggio nella classifica del Tour de Ski.

Si arriva così con qualche piccola accelerazione, qualche lampo minimale qui e là, ma con tutto il gruppo fondamentalmente ancora compatto, alla volata finale. Ed è qui che Valnes sfodera il proprio talento, giocandosela in rimonta. Ha ragione lui: Poromaa e Faehndrich sono costretti a stargli dietro, dopo che i tre si erano presi qualche metro di vantaggio per disputarsi i tre posti sul podio.

Dopo 7″ arriva il gruppone, guidato dall’altro norvegese Paal Golberg, quarto davanti al tedesco Friedrich Moch. Segue Harald Oestberg Amundsen, e sarà molto probabilmente lui ad attraversare in tranquillità il Cermis, poi i francesi Hugo Lapalus e Remi Bourdin. Nono e decimo gli ulteriori norge Martin Loewstroem Nyenget e Jan Thomas Jenssen. Tutti entro i 9″3.

In casa Italia la peggiore notizia arriva al via: guai allo stomaco fanno sì che Federico Pellegrino non sia in grado di partire. Quanto al risultato sulla neve, 16° Giandomenico Salvadori a 12″9, 19° Elia Barp a 13″5, 26° Simone Daprà a 15″2, 37° Dietmar Noeckler a 20″2, 43° Paolo Ventura a 22″9.

