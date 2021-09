DIRETTA MotoGP, GP San Marino LIVE: FP2 bagnata, pista in condizioni difficili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.18: Lecuona si conferma davanti con il tempo di 1’50″567 a precedere di 0″197 Oliveria e di 0″801 Bagnaia. Marc Marquez decimo a 2″666, Valentino Rossi ancora lento nel suo tentativo.

14.17: Lecuona sempre davanti con il crono di 1’50″567 a precedere di 0″197 Oliveira e di 1″036 Rins. Siamo nelle prime fasi.

14.16: Lecuona ottiene il miglior tempo in 1’52″912 a precedere di 1″325 Oliveira e di 1″592 Bagnaia. Valentino Rossi settimo a 7″458.

14.14: Pista decisamente bagnata, non sarà facile per i piloti girare con un livello di aderenza precario.

14.13: Tutti i piloti in pista e uno squarcio di sereno si intravede dal cielo di Misano. Trapela il sole.

14.12: Lecuona, Rins, Pol Espargaro, Bagnaia e Oliveira i primi sul tracciato gomme da bagnato.

14.10: VIA ALLA FP2!!!

14.07: Piove a Misano e quindi si prospetta un turno bagnato.

14.04: Bagnaia, dunque, andrà a caccia di conferme dopo aver ben impressionato. Attenzione a Vinales che con l’Aprilia ha stupito.

14.01: Alle 14.10 scatterà la FP2.

13.58: Da capire anche le temperature con le quali si girerà, visto che nella FP1 è arrivata la pioggia.

13.55: Una pista il cui asfalto è tutt’altro che perfetto e questo si fa sentire in percorrenza del curvone. Una criticità che potrebbe incidere nel corso di questo turno di prove libere.

13.52: Un tracciato che richiede tanto in termini di trazione e di stabilità in frenata. La staccata più difficile è in curva-8, conosciuta come la Quercia, dove è necessaria una distanza di frenata di 246 metri in 5 secondi, con una forza sulla leva del freno di 6,9 kg, passando da 295 km/h a 75 km/h.

13.49: Relativamente al resto della truppa italiana, da segnalare il 12° tempo di Enea Bastianini sulla Ducati Avintia Esponsorama a 0″648 dal leader, il 15° di Michele Pirro (collaudatore della Ducati) sulla Rossa Factory a 0″816, il 20° di Danilo Petrucci sulla KTM Tech3 a 1″284 e il 23° di Luca Marini sulla Ducati VR46 Avintia a 1″371.

13.46: Come è noto, Morbidelli sarà in sella alla Yamaha ufficiale, al fianco di Quartararo, e questa coppia sarà anche quella del futuro a Iwata, mentre il “Dovi” gareggerà sulla M1 del Team Petronas al fianco di Valentino Rossi e darà seguito a questo rapporto nel 2022. Per i due citati, quindi, il 16° tempo a 0″904 e il 24° a 2″545.

13.43: Un weekend particolarmente atteso poi per i ritorni di Franco Morbidelli e di Andrea Dovizioso. Poco fortunati da questo punto di vista i due piloti del Bel Paese visto che l’arrivo di Giove Pluvio ha tolto loro del tempo prezioso da dedicare all’affinità con la moto.

13.40: Giornata, per il momento, tranquilla per Morbidelli, 16° a 904 millesimi, mentre continuano le difficoltà per Valentino Rossi, 19° a 1.125. Non ha senso, invece, guardare il crono di Dovizioso che sta solamente cercando di ritrovare il feeling con una MotoGP.

13.37: Ancora un buon riscontro per la Honda ufficiale. Sesto lo stesso spagnolo, quindi ottavo Bradl davanti a Marquez. Attenzione al Cabroncito che continua a dare segnali di ripresa.

13.34: Ottime conferme dalla Suzuki, Joan Mir è secondo a 80 millesimi, mentre Alex Rins è quinto a 219. Sugli scudi anche la Ducati Factory. Bagnaia è ottimo terzo a 135 millesimi con Miller in scia a 58 millesimi.

13.31: Per quanto visto questa mattina nel corso della FP1 l’equilibrio sembra regnare sovrano. Prima dell’arrivo della pioggia battente negli ultimi 10 minuti del turno, davanti a tutti abbiamo visto Maverick Vinales in 1:32.666 che ha sfruttato la due giorni di test effettuata per conoscere la nuova Aprilia.

13.28: Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, i piloti tornano in azione dalle ore 14.10 per prendere ulteriore confidenza con la pista romagnola e, soprattutto, iniziare a gettare solide basi per l’ingresso nella top10 che eviterà il passaggio dalla Q1 nelle qualifiche di domani.

13.25: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021.

