Valentino Rossi approfitta della tappa di casa di Misano e si concentra sulla sua esperienza in MotoGP piuttosto che a quanto successo in pista nelle prove libere odierne del Gran Premio di San Marino della MotoGP e, soprattutto, sul fatto che ormai il ritiro sia dietro l’angolo, parlando di sé a 360 gradi.

Il “Dottore” spiega come il dispiacere per dover smettere è notevole, ma che la scelta sia stata ponderata e sia giunta soprattutto per colpa della mancata competitività di quest’ultimo periodo. “Ovviamente mi dispiace smettere – le sue parole rilasciate a Sky Sport -. Avrei proseguito, ma non sono abbastanza competitivo per farlo. Devo dare il massimo fino alla fine, ma lo faccio con il sorriso perché è stato un percorso bellissimo. Correre così a lungo è dovuto al fatto che la passione non è mai mancata e, soprattutto, ho amato questa vita e le corse”.

Il nove volte campione del mondo rivela anche la prima volta nella quale ha pensato al ritiro, quantomeno come fatto che doveva accadere. La sua mente torna indietro al Mugello 2019, per cui oltre due anni fa. Il nativo di Tavullia lega questo ricordo al fatto che, in quel momento, si è reso conto che la vita non è solo la moto ma c’è anche altro.

Un “altro” che nel suo caso diventerà anche l’allargamento della famiglia “…sono contento di diventare padre e, non ultimo, di averlo comunicato io in prima persona, senza che fosse un giornale o un sito a fare lo scoop”, quindi il pesarese passa a parlare del suo futuro immediato, ovvero il 2022: “Probabilmente correrò in un campionato endurance con una vettura GT, dopodiché farò il tifo per i piloti italiani in MotoGP, perché possono davvero lottare per il titolo”.

Andiamo, quindi, ad ascoltare le parole di Valentino Rossi:

