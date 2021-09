MotoGP, GP San Marino 2021. Bagnaia sogna il bis nel GP del ritorno di Dovizioso e Morbidelli

Il Motomondiale non si prende pause poiché dopo il GP di Aragon torna immediatamente in scena a Misano Adriatico, dove domenica 19 settembre andrà in scena il Gran Premio di San Marino. La competizione in programma in Romagna sarà caratterizzata dal ritorno in pista contemporaneo di Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, che di fatto completeranno l’anticipo di 2022 inaugurato dal passaggio di Maverick Viñales all’Aprilia.

Morbidelli correrà con una moto differente rispetto a quella utilizzata nella prima metà di stagione, ovvero nei GP antecedenti all’operazione al ginocchio. Il romano monterà in sella a una Yamaha ufficiale del factory team, abbandonando la vetusta M1 del 2019, che sarà invece utilizzata da Andrea Dovizioso. Il trentacinquenne forlivese avrà comunque modo di riprendere confidenza con la MotoGP dopo 10 mesi di assenza in vista del rientro a tempo pieno su una Yamaha full spec nel 2022.

Il recupero dei due piloti italiani potrebbe togliere un po’ di pressione dalle spalle di Francesco Bagnaia, reduce dalla prima vittoria della carriera. Il piemontese si è riportato a 53 punti da Fabio Quartararo nella classifica iridata e coltiva una piccola speranza di rimettere in discussione il titolo 2021. Certo, il francese resta il grande favorito, ma non va dimenticato quanto abbia fatto bene Pecco a Misano nel 2020. Nonostante l’autodromo intitolato a Marco Simoncelli sia storicamente favorevole alla Casa di Iwata, anche la Ducati ha saputo ottenervi risultati di peso. Il sogno è quello di aprire una striscia vincente per provare a tenere vivo un Mondiale che appare ipotecato da El Diablo.

Più realisticamente, la partita di Bagnaia è quella per il ruolo di vice-campione e l’avversario si chiama Joan Mir. Cionondimeno, mai dire mai, perché se il transalpino dovesse commettere un errore, allora potrebbe vedere ulteriormente ridotto il suo margine di vantaggio in classifica generale, già abbattuto ad Aragon. Dopotutto sognare non costa nulla e di punti a disposizione ce ne sono ancora 125.

MONDIALE PILOTI (13/18 GP)

214 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

161 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

157 – MIR Joan (Suzuki)

137 – ZARCO Johann (Ducati)

129 – MILLER Jack (Ducati)

117 – BINDER Brad (Ktm)

MONDIALE COSTRUTTORI (13/18 GP)

250 – DUCATI

242 – YAMAHA

174 – SUZUKI

171 – KTM

135 – HONDA

97 – APRILIA

Foto: MotoGPpress.com