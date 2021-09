Moto3, risultati FP2 GP San Marino 2021: ancora grande Italia a Misano! Foggia comanda la FP2 con 5 azzurri nei primi 6

Dennis Foggia concede il bis e, dopo aver stampato il miglior tempo in mattinata, si ripete anche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota romano del team Honda Leopard, passa dall’1:42.009 della FP1 all’1:42.333 del pomeriggio, confermandosi il migliore sulla pista romagnola.

In questa FP2 (conclusa sotto la pioggia proprio in concomitanza con la bandiera a scacchi) alle sue spalle si è piazzato il leader della classifica generale, lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 1:42.346 a soli 13 millesimi dal pilota romano, mentre dal terzo al sesto posto troviamo addirittura altri quattro italiani. Il filotto tricolore si apre con Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) in 1:42.452 a 119 millesimi, quindi quarto Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) in 1:42.469 a 136, davanti ad Andrea Migno (Honda Snipers) quinto in 1:42.495 a 162, mentre è stupendo sesto il rookie Matteo Bertelle (KTM Bardahl VR46) in 1:42.714 a 381, che gli vale anche la top 14 complessiva.

Settimo posto per il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 444 millesimi dalla vetta, davanti al compagno di team, il sudafricano Darryn Binder ottavo a 517. Nono il ceco Filip Salac (KTM Pruestel) a 527, quindi chiude la top 10 lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 549. Si ferma in quattordicesima posizione Stefano Nepa (KTM BOE) a 848, ma rimane fuori dalla top 14 complessiva, stesso destino del compagno di scuderia Riccardo Rossi, diciottesimo in questa FP2 con un distacco di 1.121 da Foggia, quindi ventunesimo Elia Bartolini (KTM Bardahl VR46) a 1.292, mentre è ventiquattresimo Alberto Surra (Honda Snipers) a 1.544.

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra sulla giornata di domani, che inizierà con la FP3 delle ore 9.00, quindi tutta l’attenzione passerà alle qualifiche, che prenderanno il via alle ore 12.35 con la Q1.

Credit: MotoGP.com Press