MotoGP, orari qualifiche 18 settembre: programma GP San Marino 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Si entra ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, infatti, saranno i cronometri a diventare protagonisti, dato che le tre classi scenderanno in pista per le qualifiche, che andranno a comporre le rispettive griglie di partenza delle gare che si disputeranno domani.

Si inizierà con la Moto3 che, dalle ore 12.35, sarà di scena per andare a consegnare la pole position sul tracciato romagnolo. Dalle ore 14.10 toccherà poi alla MotoGP, con l’attesissima sfida tra Fabio Quartararo, Francesco “Pecco” Bagnaia e Marc Marquez. Alle ore 15.10 si andrà a concludere la giornata con le qualifiche della classe mediana, con Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio che proveranno a essere profeti in patria.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Misano sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 dgt) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Il sabato romagnolo si potrà seguire in streaming su SkyGo, NowTV e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021 – MOTOMONDIALE

Sabato 18 settembre

Ore 9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

Ore 9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

Ore 10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

Ore 12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

Ore 14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: 19.30, 23.00

Repliche qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP: 21.15

Foto: MotoGPpress.com