Aprilia va forte e lo conferma anche a Misano. La moto di Noale, in grande crescita nel Circus della MotoGP, dà seguito ai propri riscontri in pista e i tempi ottenuti dallo spagnolo Maverick Vinales non sono affatto casuali.

Lavoro costante quello dei tecnici della squadra italiana che hanno portato all’introduzione di un nuovo materiale, dal punto di vista tecnico, che ha permesso ai piloti di essere sempre più performanti.

Tra le novità tecniche Aprilia sta sviluppando un nuovo dispositivo, ovvero un abbassatore prototipo che dà maggior agio al centauro a seconda se si trovi in entrata o in uscita di curva. Un sorta di terzo ammortizzatore che dà un aiuto in termini di stabilità al pilota che si trova ad affrontare la velocità di percorrenza in curva.

Di seguito il video della spiegazione:

VIDEO IL NUOVO PROTOTIPO DELL’APRILIA CON L’ABBASSATORE





Credit: MotoGP.com Press