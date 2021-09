Per l’ultima volta. Valentino Rossi sarà al via del suo ultimo GP di Misano da pilota di MotoGP. L’appuntamento di casa, valido come tappa del Mondiale 2021 di MotoGP, sarà quello del saluto definitivo per Valentino visto che al termine del 2021 lascerà la classe regina e si cimenterà tra le auto nelle categorie endurance.

Un Rossi che arriva tra dubbi e perplessità a questo fine-settimana, dopo le sofferenze continue con la sua Yamaha Petronas. La M1, abbinata alle gomme Michelin, non è facile da comprendere per chi ha consolidato un certo stile di guida e fatica ad adattarsi a quello che una categoria sempre più competitiva richiede.

L’ultimo giro di valzer dunque per “Dottore” che nella lunga intervista a Guido Meda di Sky Sport ha svelato anche alcuni particolari, tra cui un pensiero ad attaccare il casco al chiodo nel GP del Mugello del 2019: “Ho pensato per la prima volta a smettere in quel caso“, ha raccontato il centauro di Tavullia. Una presa di coscienza di quello che stava accadendo per chi comunque l’amore per competere e andare in moto non l’ha perso.

Un pensiero che ha iniziato ad affiorare, come ammesso dal ’46’, anche per il Covid che l’ha costretto a guardarsi attorno e a dare maggior importanza alle alternative, più di quanto fatto in precedenza.

Di seguito uno stralcio del video dell’intervista:

VIDEO VALENTINO ROSSI: “HO PENSATO DI SMETTERE LA PRIMA VOLTA AL MUGELLO 2019”





Foto: LaPresse