Si era in attesa solo del comunicato ufficiale ed eccoci accontentati. Il Sepang Racing Team, noto a tutti come Team Petronas per la presenza dell’importante sponsor malese, cambia per l’uscita di scena del main sponsor citato.

Dal 2022 la squadra di cui Andrea Dovizioso fa già parte si chiamerà Rnf MotoGP Racing e avrà come altro centauro il sudafricano Darryn Binder, fratello di Brad che corre in sella alla KTM. L’annuncio è stato dato attraverso un comunicato congiunto della scuderia e di Dorna. Una nota che ha anche confermato la presenza di Rnf in MotoGP fino al 2026.

L’organizzazione interna del team resta la stessa, ovvero con Razlan Razali proprietario e Team Principal anche in Rnf Racing. Una squadra che si era posta in evidenza grazie all’accoppiata Franco Morbidelli/Fabio Quartararo che ora sono sotto l’ala protettrice del Team Factory di Iwata. Un cambiamento dovuto all’uscita di scena di Petronas che ha portato anche a un cambio di filosofia relativamente alla scelta di centauri, come l’ingaggio di un pilota d’esperienza del calibro di Dovizioso certifica.

Non resta che attendere a questo punto come si tradurrà in pista questo mutamento.

Credit: MotoGP.com Press