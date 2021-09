Tempo di spostamenti sulla scacchiera della MotoGP per la parte finale della stagione 2021: Andrea Dovizioso tornerà in gara nel Mondiale con il Petronas Yamaha Team, con cui ha firmato anche per il 2022. Il forlivese sostituirà Franco Morbidelli, che passa al Monster Energy Yamaha MotoGP, con cui ha siglato un accordo fino al 2023.

Questi cambiamenti saranno effettivi sin dal GP di San Marino, in programma nel fine settimana. Andrea Dovizioso ha commentato all’ANSA il suo ritorno: “Anche se non mi aspettavo di tornare in MotoGP in questo modo, non ho mai chiuso la porta ed è bello essere qui con Yamaha e Petronas Yamaha SRT“.

Conclude Dovizioso: “Volevo provare a godermi una nuova situazione e sono davvero felice di essere tornato. Sarà interessante guidare una moto completamente diversa da quella precedente e non vedo l’ora di fare questa esperienza. Ho visitato la squadra ad Aragon e sembrava quasi che fosse di nuovo il 2012 e sedersi sulla moto Yamaha è stato altrettanto bello“.

Foto: MotoGP.com Press