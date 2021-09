MotoGP oggi, GP San Marino 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Si comincia quest’oggi con il weekend del GP di Misano, round del Motomondiale 2021. Sul circuito “Marco Simoncelli” si inizierà a girare per verificare le condizioni delle moto.

In MotoGP tutti i riflettori sono puntati su Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, che faranno il loro ritorno in azione. Il ventiseienne romano rientrerà dopo i tre mesi di pausa forzati dovuti all’intervento al ginocchio, ma lo farà su con una M1 ufficiale in sostituzione di Maverick Viñales, nel frattempo migrato all’Aprilia.

Il trentacinquenne forlivese, invece, sostituirà proprio Frankie sulla M1 del 2019 del Team Petronas, un buon modo per scrollarsi di dosso la ruggine accumulata negli ultimi dieci mesi di inattività in vista del ritorno a tempo pieno, sempre con Yamaha, nel 2022. La curiosità su quanto saprà fare sarà tanta anche per verificare il suo adattamento alla moto nipponica.

In tutto questo Valentino Rossi sarà al via del suo ultimo GP di Misano. L’appuntamento di casa sarà quello del saluto definitivo per Valentino visto che al termine del 2021 lascerà la classe regina e si cimenterà tra le auto nelle categorie endurance. Un Rossi che arriva tra dubbi e perplessità a questo fine-settimana, dopo le sofferenze continue con la sua Yamaha Petronas. La M1, abbinata alle gomme Michelin, non è facile da comprendere per chi ha consolidato un certo stile di guida e fatica ad adattarsi a quello che una categoria sempre più competitiva richiede.

A tenere banco è poi la sfida mondiale tra Fabio Quartararo e Francesco “Pecco” Bagnaia che ad Aragon si è finalmente sbloccato alla voce “vittoria”. Si spera che il ducatista sappia replicare.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo:

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021

Venerdì 17 settembre

ore 8.20-8.50, MotoE, Prove libere 1

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.05-16.35, MotoE, Prove libere 2

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere, ad eccezione della FP4 di MotoGP, e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 17 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Venerdì 17 settembre

Non è prevista la diretta e la differita delle prove libere odierne.

Credit: MotoGP.com Press