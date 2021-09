125 punti a disposizioni e il distacco è di 53 lunghezze. Francesco “Pecco” Bagnaia dovrà calarsi nei panni di Ethan Hunt di Mission Impossibile, personaggio interpretato da Tom Cruise, per pensare con convinzione al titolo mondiale di MotoGP e contrastare il francese della Yamaha Fabio Quartararo.

Le modifiche legate al calendario, che hanno previsto le cancellazioni in serie degli appuntamenti di i Malesia, Australia, Thailandia, Giappone e di Argentina, hanno dato un connotato diverso a questa seconda parte di stagione. In questo contesto in evoluzione legato purtroppo alla pandemia Covid-19, il Circus delle due ruote tornerà a Misano nel fine-settimana del 22-24 ottobre, dopo aver fatto rotta per Austin (Stati Uniti) dove si gareggerà dal 1° al 3 ottobre. A seguire, dopo il secondo round al “Marco Simoncelli”, si andrà a Portimao (Portogallo) dal 5 al 7 novembre e a Valencia dal 12 al 14 novembre. In Spagna calerà il sipario.

IL CALENDARIO MOTOGP 2021

19 settembre GP di San Marino

3 ottobre GP delle Americhe

24 ottobre GP Emilia Romagna e Made in Italy

7 novembre GP di Algarve

14 novembre GP Comunità Valenciana

In sostanza la cancellazione dell’ultimo round in Argentina e la mancata sostituzione dello stesso ha ulteriormente ridotto i weekend restanti a 18 in totale e questo va un po’ a ‘falsare’ la lotta per il campionato dal momento che Bagnaia avrà meno punti per recuperare terreno rispetto a Quartararo. Una situazione che fa storcere il naso dal momento che per la regolarità dell’annata sarebbe stato opportuno compensare questa assenza.

Nei fatti il ducatista si troverà ancor di più a remare controvento e il titolo appare sempre più un miraggio.

Credit: MotoGP.com Press